ΕΠΙΛΕΚΤΗ: ΑΕΚ Κοράκου και ΑΠΟΠ Πόλης, έστειλαν τη Γεροσκήπου στην κορυφή

Ο απολογισμός της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ έφερε μόνη της κορυφή την Γεροσκήπου FC.

Μετά τη νίκη της επί της ΑΕ Τρούλλων με 2-1 έφθασε στους 11 βαθμούς και ξεπέρασε την Αλκή και το Φρέναρος που ηττήθηκαν από ΑΠΟΠ Πόλης και ΑΕΚ Κοράκου αντίστοιχα και έμειναν στους 10 βαθμούς. Τόσο για την Αλκή όσο και για το Φρέναρος ήταν η πρώτη τους φετινή ήττα.

ΕΔΩ Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Στην τρίτη θέση με απολογισμό εννέα βαθμούς ανέβηκε ο ΑΠΟΠ Πόλης

Η Γεροσκήπου παρααμένει αήττητη, όπως και ο ΑΟ Θύελλα Αγίου Θεοδώρου και ο Ακάμας-Μαντριά που τέσσερα από τα πέντε παιχνίδια τους έληξαν ισόπαλα.

Δόξα Παλαιομετόχου και ΑΟ Θύελλα πανηγύρισαν για πρώτη φορά φέτος νικηφόρο αποτέλεσμα, χωρίς νίκη συνεχίζουν Κόρνος FC, ΑΟ Αυγόρου και ΑΕΚ Κελλιών.