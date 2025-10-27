ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παναθηναϊκός: Με Χολμς, Χουάντσο και Ναν απέναντι στη Μακάμπι - Εκτός ο Ρογκαβόπουλος

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Παναθηναϊκός: Με Χολμς, Χουάντσο και Ναν απέναντι στη Μακάμπι - Εκτός ο Ρογκαβόπουλος

Ρισόν Χολμς, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Κέντρικ Ναν ανέβασαν ρυθμούς και προπονήθηκαν κανονικά τη Δευτέρα, δείχνοντας πως είναι έτοιμοι για το ματς με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (28/10, 21:15). Εκτός -όπως όλα δείχνουν- ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.

Θετικά νέα στην προπόνηση του Παναθηναϊκού Aktor το απόγευμα της Δευτέρας, 27 Οκτωβρίου, ενόψει της αναμέτρησης με τους Ισραηλινούς.

Ο Εργκίν Αταμάν υπογράμμισε πως οι Ρισόν Χολμς, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Κέντρικ Ναν ξεπέρασαν τους τραυματισμούς που τους ταλαιπωρούσαν, προπονήθηκαν σε υψηλούς ρυθμούς και υπολογίζονται για την αναμέτρηση κόντρα στην «ομάδα του λαού».

Αντιθέτως, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ταλαιπωρείται από ένα διάστρεμμα, ενώ στα «πιτς» παραμένουν και οι Ματίας Λεσόρ - Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.

Σε κάθε περίπτωση, το «τριφύλλι» θα είναι ενισχυμένο σε σχέση με τις πρόσφατες αναμετρήσεις του με τη Βίρτους Μπολόνια και τον Προμηθέα.

Συγκεκριμένα, ο κόουτς Αταμάν ανέφερε για το ιατρικό δελτίο της ομάδας του: «Νομίζω πως με εξαίρεση τον Ρογκαβόπουλο, οι υπόλοιποι προπονήθηκαν. Δεν θα έχουμε κάποιο νέο αύριο. Θα είναι στο γήπεδο, με εξαίρεση τον Ρογκαβόπουλο, όπως και φυσικά τον Σαμοντούροβ. Οι άλλοι έκαναν καλή προπόνηση και θα είναι στον αγώνα. Ο Χολμς, ο Χουάντσο και ο Ναν προπονήθηκαν και νομίζω πως θα είναι διαθέσιμοι αύριο».

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η μια αλλαγή του Γκαρσία σε σχέση με τον Ολυμπιακό

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ιδιαίτερο για Τάνκοβιτς

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Με αυτούς ξεκινάει το ντέρμπι ο Ιδιάκεθ

ΑΕΚ

|

Category image

Οι εκλεκτοί του Γκαρσία για το μεγάλο παιχνίδι στη Λάρνακα

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Κράτησε στον πάγκο τον Νταβίντ Λουίζ ο Καρσέδο - Η ενδεκάδα της Πάφος FC

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Με ενισχυμένο κέντρο και χωρίς Γιόβετιτς η ενδεκάδα από τον Μπεργκ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αταμάν: «Δεν θα αλλάξω το σύστημα για μία ήττα, έχουμε παίκτες-νικητές» - Τι είπε για το τάιμ άουτ στην Μπολόνια

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Πρώτες επαφές με τον Σπαλέτι είχε η Γιουβέντους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Με Χολμς, Χουάντσο και Ναν απέναντι στη Μακάμπι - Εκτός ο Ρογκαβόπουλος

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Κύπελλο Coca - Cola: Οι διαιτητές των αγώνων κυπέλλου

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Μεγάλο σκάνδαλο στην Τουρκία: 152 διαιτητές βρέθηκαν να στοιχηματίζουν αγώνες ποδόσφαιρου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πήρε την απόφασή του ο Νικ Καλάθης

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η Ρεάλ Μαδρίτης αποχαιρέτησε τον Μπρούνο Φερνάντο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Ρεάλ στηρίζει απόλυτα τον Αλόνσο – «Ο Βινίσιους είναι εκ των αρχηγών, οφείλει να είναι παράδειγμα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μεγάλο τεστ μετά τον θρίαμβο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη