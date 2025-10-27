Παναθηναϊκός: Με Χολμς, Χουάντσο και Ναν απέναντι στη Μακάμπι - Εκτός ο Ρογκαβόπουλος

Θετικά νέα στην προπόνηση του Παναθηναϊκού Aktor το απόγευμα της Δευτέρας, 27 Οκτωβρίου, ενόψει της αναμέτρησης με τους Ισραηλινούς.

Ο Εργκίν Αταμάν υπογράμμισε πως οι Ρισόν Χολμς, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Κέντρικ Ναν ξεπέρασαν τους τραυματισμούς που τους ταλαιπωρούσαν, προπονήθηκαν σε υψηλούς ρυθμούς και υπολογίζονται για την αναμέτρηση κόντρα στην «ομάδα του λαού».

Αντιθέτως, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ταλαιπωρείται από ένα διάστρεμμα, ενώ στα «πιτς» παραμένουν και οι Ματίας Λεσόρ - Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.

Σε κάθε περίπτωση, το «τριφύλλι» θα είναι ενισχυμένο σε σχέση με τις πρόσφατες αναμετρήσεις του με τη Βίρτους Μπολόνια και τον Προμηθέα.

Συγκεκριμένα, ο κόουτς Αταμάν ανέφερε για το ιατρικό δελτίο της ομάδας του: «Νομίζω πως με εξαίρεση τον Ρογκαβόπουλο, οι υπόλοιποι προπονήθηκαν. Δεν θα έχουμε κάποιο νέο αύριο. Θα είναι στο γήπεδο, με εξαίρεση τον Ρογκαβόπουλο, όπως και φυσικά τον Σαμοντούροβ. Οι άλλοι έκαναν καλή προπόνηση και θα είναι στον αγώνα. Ο Χολμς, ο Χουάντσο και ο Ναν προπονήθηκαν και νομίζω πως θα είναι διαθέσιμοι αύριο».