Κύπελλο Coca - Cola: Οι διαιτητές των αγώνων κυπέλλου
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Οι διαιτητές των μεθαυριανών αγώνων.
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοίνωσε τους διαιτητές των αγώνων της Α’ φάσης του Κυπέλλου Coca – Cola που θα γίνουν την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου.
Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου
13:30 Π.Ο. Αχυρώνας Ονήσιλος – ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
Στάδιο: «Αντώνης Παπαδόπουλος»
Διαιτητής: Κώστα Ροβέρτος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Λάμπρου Λάμπρος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Μαρία
4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης
Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος
19:00 ΜΕΑΠ Πέρα Χωριού Νήσου – Απόλλων Λεμεσού
Στάδιο: Αμμόχωστος Επιστροφή
Διαιτητής: Σολωμού Δημήτρης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ποουτίδης Γεώργιος
4ος Διαιτητής: Λιοτάτης Νικόλας
VAR: Θεουλή Χρυσοβαλάντης
AVAR: Τζιώρτζης Όμηρος
Παρατηρητής: Θεοδότου Κώστας