Κύπελλο Coca - Cola: Οι διαιτητές των αγώνων κυπέλλου

Οι διαιτητές των μεθαυριανών αγώνων.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοίνωσε τους διαιτητές των αγώνων της Α’ φάσης του Κυπέλλου Coca – Cola που θα γίνουν την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου.

Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου

13:30 Π.Ο. Αχυρώνας Ονήσιλος – ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

Στάδιο: «Αντώνης Παπαδόπουλος»

Διαιτητής: Κώστα Ροβέρτος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Λάμπρου Λάμπρος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Μαρία

4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος

 

19:00 ΜΕΑΠ Πέρα Χωριού Νήσου – Απόλλων Λεμεσού

Στάδιο: Αμμόχωστος Επιστροφή

Διαιτητής: Σολωμού Δημήτρης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ποουτίδης Γεώργιος

4ος Διαιτητής: Λιοτάτης Νικόλας

VAR: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

AVAR: Τζιώρτζης Όμηρος

Παρατηρητής: Θεοδότου Κώστας

 

 

Διαβαστε ακομη