Μεγάλο τεστ μετά τον θρίαμβο

Μετά τον ιστορικό θρίαμβο επί της Κρίσταλ Πάλας στην Αγγλία, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει σήμερα στην «Αρένα» (19:00) τον ΑΠΟΕΛ σε ένα ντέρμπι που μοιάζει περισσότερο με… στοίχημα παρά με απλή αναμέτρηση.

Ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ καλείται να διαχειριστεί την επιστροφή της ομάδας στο κυπριακό πρωτάθλημα, διατηρώντας την ίδια αποφασιστικότητα και συγκέντρωση που έδειξαν οι «κιτρινοπράσινοι» στην Ευρώπη.

Το παιχνίδι δεν αφορά μόνο τους βαθμούς, καθώς θα φανεί αν η ΑΕΚ μπορεί να συνδυάσει επιτυχίες σε δύο μέτωπα, δείχνοντας χαρακτήρα και συνέπεια.

To σίγουρο είναι ότι με νίκη σήμερα η ΑΕΚ θα στείλει μήνυμα ότι μπορεί να διαχειριστεί τις προκλήσεις σε Ευρώπη και πρωτάθλημα, δείχνοντας ότι διαθέτει τις δυνατότητες να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την κορυφή.

