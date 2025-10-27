ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επίσημο: Τέλος ο Τούντορ από τον πάγκο της Γιουβέντους!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Επίσημο: Τέλος ο Τούντορ από τον πάγκο της Γιουβέντους!

Παρελθόν από τον πάγκο της Γιουβέντους αποτελεί ο Ιγκόρ Τούντορ, με τους μπιανκονέρι να ανακοινώνουν το «διαζύγιο».

Τίτλοι τέλους έπεσαν στον «γάμο» της Γιουβέντους με τον Ιγκόρ Τούντορ.

Όπως ήταν γνωστό το κλίμα δεν ήταν καθόλου καλό ανάμεσα στις δυο πλευρές το τελευταίο διάστημα και ο έμπειρος τεχνικός ενημερώθηκε σήμερα το πρωί πως δεν θα συνεχίσει στη Γιούβε.

Ο Μάσιμο Μπραμπίγια θα είναι ο υπηρεσιακός τεχνικός της ομάδας μέχρι να βρεθεί ο αντικαταστάτης του Τούντορ και θα είναι στον πάγκο κόντρα στην Ουντινέζε.

Η Γιουβέντους ευχαρίστησε στην ανακοίνωσή της τον Τούντορ και το υπόλοιπο σταφ για τον επαγγελματισμό τους και τους ευχήθηκε καλή συνέχεια στην καριέρα τους.

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αυτός σφυρίζει στο Πάφος - ΑΕΚ - Ξένος στο VAR

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Παραλίγο θύμα απαγωγής παίκτης της Ζενίτ - Πώς έγινε το περιστατικό..

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Κάλια Αντωνίου και ο Νικόλας Αντωνίου στο πρόγραμμα “Olympic Scholarships for Athletes L.A.2028”

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Μπαρτσελόνα: Επιστρέφει ο Λεβαντόφσκι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κι όμως, μηδέν μετά από δύο μήνες!

ΑΕΛ

|

Category image

ΕΠΙΛΕΚΤΗ: ΑΕΚ Κοράκου και ΑΠΟΠ Πόλης, έστειλαν τη Γεροσκήπου στην κορυφή

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Επίσημο: Τέλος ο Τούντορ από τον πάγκο της Γιουβέντους!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το φυσούν και δεν κρυώνει...

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Πετρούνιας: «Επέστρεψα και με υποδέχθηκαν τα πιο μεγάλα και αληθινά χαμόγελα»

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Οι βαθμολογίες μετά τη νίκη του Λάντο Νόρις στο Μεξικό

AUTO MOTO

|

Category image

Φόνος Δημοσθένους: Έκλεψαν το όχημα από πάτερ την ώρα του εσπερινού - Bρισκόταν κοντά στην εκκλησία Αγίου Αντωνίου (φώτο)

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Δεν είναι νωρίς για την Ομόνοια: Η αποφυγή του -5 και το μήνυμα στο φαβορί...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Για το τρίτο μακριά απ΄το σπίτι της

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ρεάλ: Έσπασε ιστορικό ρεκόρ της Μπαρτσελόνα στην ACB

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ: Το 3 και το 0,25 - Το εκτός έδρας φαινόμενο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη