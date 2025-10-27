Επίσημο: Τέλος ο Τούντορ από τον πάγκο της Γιουβέντους!

Τίτλοι τέλους έπεσαν στον «γάμο» της Γιουβέντους με τον Ιγκόρ Τούντορ.

Όπως ήταν γνωστό το κλίμα δεν ήταν καθόλου καλό ανάμεσα στις δυο πλευρές το τελευταίο διάστημα και ο έμπειρος τεχνικός ενημερώθηκε σήμερα το πρωί πως δεν θα συνεχίσει στη Γιούβε.

Ο Μάσιμο Μπραμπίγια θα είναι ο υπηρεσιακός τεχνικός της ομάδας μέχρι να βρεθεί ο αντικαταστάτης του Τούντορ και θα είναι στον πάγκο κόντρα στην Ουντινέζε.

Η Γιουβέντους ευχαρίστησε στην ανακοίνωσή της τον Τούντορ και το υπόλοιπο σταφ για τον επαγγελματισμό τους και τους ευχήθηκε καλή συνέχεια στην καριέρα τους.