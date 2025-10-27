ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πήρε την απόφασή του ο Νικ Καλάθης

Στα 36 του χρόνια, λίγες εβδομάδες πριν από τα 37α γενέθλιά του, ο Νικ Καλάθης είχε επιλογές και τη Δευτέρα (27/10) πήρε την απόφασή του.

Ο ομογενής πλέι μέικερ αποχωρεί σύμφωνα με το ρεπορτάζ του SPORT24 από την Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, για να φορέσει την φανέλα της Παρτίζαν του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς.

Οι δύο άνδρες θα συνεργαστούν ξανά μετά από πολλά χρόνια (είχαν θητεύσει μαζί στον Παναθηναϊκό), με την ομάδα του Βελιγραδίου να βρίσκει στο πρόσωπο του Καλάθη τον παίκτη που θα καλύψει την απουσία του Κάρλικ Τζόουνς.

Η Παρτίζαν θα είναι ο πέμπτος σταθμός του στη EuroLeague μετά από Παναθηναϊκό, Μπαρτσελόνα, Φενέρμπαχτσε και Μονακό. Σε 371 αγώνες στη διοργάνωση ο Καλάθης έχει 8.9 πόντους (30% στο τρίποντο, 53.5% στις βολές), 3.7 ριμπάουντ, 5.8 ασίστ και 1.2 κλεψίματα ανά 25:33.

Η δεύτερη ομάδα της EuroLeague που ενδιαφέρθηκε για τον Καλάθη, ήταν η Μακάμπι Τελ Αβίβ, στο ρόστερ της οποίας υπάρχουν επίσης ο Ταμίρ Μπλατ, ο Τζεφ Ντάουτιν, ο Τζίμι Κλαρκ κι ο Τζον Ντιμπαρτολομέο.

Όσο για την Μονακό; Συνεχίζει με τους Έλι Οκόμπο, Ματ Στράζελ, Μάικ Τζέιμς, Νέμανια Νέντοβιτς, Τέρι Τάρπι στην περιφερειακή της γραμμή.

Πηγή: sport24.gr

 

 

 

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

