Ντέρμπι που… ζυγίζουν τίτλο και Ευρώπη

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Οι κρίσιμες «μάχες» που θα διαμορφώσουν το μέλλον του πρωταθλήματος

Με το πρωτάθλημα της Cyprus League by Stoiximan να διανύει την 8η αγωνιστική, οι ομάδες αρχίζουν σιγά - σιγά να μπαίνουν στα πιο βαθιά με μια σειρά κρίσιμων αγώνων. Όχι πως δεν είναι όλα τα παιχνίδια σημαντικά, αλλά τα ντέρμπι που υπάρχουν στο πρόγραμμα μέχρι την 13η αγωνιστική θα καταδείξουν πολλά και ενδιαφέροντα.

Είναι ενδεικτικό ότι, αρχής γενομένης από αυτήν την αγωνιστική, υπάρχουν στο πρόγραμμα κάθε εβδομάδα δύο ή τρία ντέρμπι μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου, τα οποία δεν είναι απλώς «μεγάλα» παιχνίδια. Είναι αναμετρήσεις που θα μετρήσουν τις αντοχές κάθε ομάδας όσον αφορά τη διεκδίκηση του τίτλου και θα δείξουν ποιες έχουν τις δυνάμεις για την εξασφάλιση ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Με το πρωτάθλημα να αποκτά έντονα ανταγωνιστικό χαρακτήρα και οι ισορροπίες να είναι λεπτές στο πάνω διάζωμα, κάθε ντέρμπι έχει τη δική του βαρύτητα. Εκτός από τη βαθμολογική πλευρά, τα ντέρμπι θα δείξουν το επίπεδο των ομάδων, καθώς και την αγωνιστική και ψυχολογική τους ανθεκτικότητα. Με λίγα λόγια, θα αποτελέσουν δοκιμασία για κάθε μονομάχο.

Εντός και εκτός έδρας

Ανόρθωση και Απόλλων είναι οι ομάδες που θα δώσουν τα περισσότερα ντέρμπι εντός έδρας μέχρι το φινάλε του πρώτου γύρου, τρία στο σύνολο. Ωστόσο, το μοναδικό ντέρμπι της ομάδας της Λεμεσού στο οποίο δεν θα είναι γηπεδούχος, είναι αυτό απέναντι στην ΑΕΛ. Με λίγα λόγια, θα δώσει τέσσερα ντέρμπι στο «Αλφαμέγα».

Από την άλλη, ο Άρης θα κληθεί να δώσει και τα τρία ντέρμπι του εκτός έδρας, με αποστολές σε Λάρνακα, Πάφο και Λευκωσία.

Ο ΑΠΟΕΛ έχει μπροστά του το πιο φορτωμένο πρόγραμμα. Από τα πέντε ντέρμπι, στα δύο είναι γηπεδούχος και στα τρία φιλοξενούμενος. Η Πάφος FC δίνει επίσης τέσσερις δυνατές αναμετρήσεις, με ισορροπία ανάμεσα σε εντός και εκτός έδρας αγώνες.

Η Ομόνοια έχει τρία ντέρμπι στο πρόγραμμα, τα δύο στο ΓΣΠ και ένα στη Λεμεσό, ενώ η ΑΕΛ θα δώσει ένα ντέρμπι ως γηπεδούχος και δύο μακριά από το «σπίτι» της. Τέλος, η ΑΕΚ έχει το πιο «ήσυχο» πρόγραμμα στο διάστημα αυτό, με μόλις δύο ντέρμπι (ένα εντός, ένα εκτός).

 

8η Αγωνιστική

26/10/25

19:00 Ανόρθωση – Άρης

27/10/25

19:00 Ομόνοια - Πάφος FC

19:00 ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ

9η Αγωνιστική

02/11/25

19:00 Πάφος FC - ΑΕΛ

19:00 Απόλλων – ΑΕΚ

10η Αγωνιστική

09/11/25

19:00 Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ

19:00 Ανόρθωση - Πάφος FC

11η Αγωνιστική

21/11/25

19:00 Πάφος FC - Άρης

23/11/25

19:00 Απόλλων – Ομόνοια

19:00 ΑΠΟΕΛ – ΑΕΛ

12η Αγωνιστική

29/11/25

19:00 Ανόρθωση – ΑΠΟΕΛ

30/11/25

19:00 ΑΕΛ – Απόλλων

13η Αγωνιστική

07/12/25

19:00 ΑΠΟΕΛ - Άρης

19:00 Απόλλων – Ανόρθωση

Διαβαστε ακομη