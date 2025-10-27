Μεγάλο σκάνδαλο στην Τουρκία: 152 διαιτητές βρέθηκαν να στοιχηματίζουν αγώνες ποδόσφαιρου

Το τουρκικό ποδόσφαιρο είναι αντιμέτωπο με ένα ακόμα σκάνδαλο, στο οποίο αναφέρθηκε ο πρόεδρος της τουρκικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, Ιμπραχίμ Χασιοσμάνογλου σε συνέντευξη Τύπου που παρέθεσε.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, από τους 571 διαιτητές των επαγγελματικών κατηγοριών οι 371 έχουν λογαριασμούς σε στοιχηματικές εταιρείες. Ωστόσο από τους 371 διαιτητές οι 152 έχουν διαπιστωμένα παίξει στοίχημα με τους λογαριασμούς τους, καθώς μπορείς να ανοίξεις ένα λογαριασμό σε στοιχηματική απλά για να παρακολουθήσεις παιχνίδια.

Συγκεκριμένα είναι επτά διαιτητές πρώτης κατηγορίας της Τουρκίας και 15 βοηθοί, 36 διαιτητές της δεύτερης κατηγορίας και 94 βοηθοί. Από τους διαιτητές έχει διαπιστωθεί ότι ένας διαιτητής έπαιξε 18.227 αγώνες και συνολικά 10 διαιτητές τουλάχιστον 10.000 αγώνες.

Πάνω από 1.000 παιχνίδια έχουν στοιχηματίσει 42 διαιτητές, ενώ υπάρχουν και οι περιπτώσεις διαιτητών που πόνταραν σε ένα ματς μια φορά. Τα περισσότερα πονταρίσματα ήταν για αγώνες εκτός Τουρκίας.

Με βάση τον ισχύοντα κανονισμό της τουρκικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, αν βρεθεί κάποιος διαιτητής ένοχος για στοιχηματισμό, θα αποκλειστεί από όλες τις διοργανώσεις για τρεις μήνες έως έναν χρόνο. Η πλειονότητα των τουρκικών ομάδων ζητούν να δοθούν στη δημοσιότητα τα ονόματά τους, κάτι που ο Ιμπραχίμ Χασιοσμάνογλου ανέφερε ότι θα το κάνει.

