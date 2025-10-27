ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μεγάλο σκάνδαλο στην Τουρκία: 152 διαιτητές βρέθηκαν να στοιχηματίζουν αγώνες ποδόσφαιρου

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μεγάλο σκάνδαλο στην Τουρκία: 152 διαιτητές βρέθηκαν να στοιχηματίζουν αγώνες ποδόσφαιρου

Σκάνδαλο στο τουρκικό ποδόσφαιρο με 152 διαιτητές να έχουν λογαριασμούς σε εταιρείες και να παίζουν στοίχημα.

Το τουρκικό ποδόσφαιρο είναι αντιμέτωπο με ένα ακόμα σκάνδαλο, στο οποίο αναφέρθηκε ο πρόεδρος της τουρκικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, Ιμπραχίμ Χασιοσμάνογλου σε συνέντευξη Τύπου που παρέθεσε.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, από τους 571 διαιτητές των επαγγελματικών κατηγοριών οι 371 έχουν λογαριασμούς σε στοιχηματικές εταιρείες. Ωστόσο από τους 371 διαιτητές οι 152 έχουν διαπιστωμένα παίξει στοίχημα με τους λογαριασμούς τους, καθώς μπορείς να ανοίξεις ένα λογαριασμό σε στοιχηματική απλά για να παρακολουθήσεις παιχνίδια.

Συγκεκριμένα είναι επτά διαιτητές πρώτης κατηγορίας της Τουρκίας και 15 βοηθοί, 36 διαιτητές της δεύτερης κατηγορίας και 94 βοηθοί. Από τους διαιτητές έχει διαπιστωθεί ότι ένας διαιτητής έπαιξε 18.227 αγώνες και συνολικά 10 διαιτητές τουλάχιστον 10.000 αγώνες.

Πάνω από 1.000 παιχνίδια έχουν στοιχηματίσει 42 διαιτητές, ενώ υπάρχουν και οι περιπτώσεις διαιτητών που πόνταραν σε ένα ματς μια φορά. Τα περισσότερα πονταρίσματα ήταν για αγώνες εκτός Τουρκίας.

Με βάση τον ισχύοντα κανονισμό της τουρκικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, αν βρεθεί κάποιος διαιτητής ένοχος για στοιχηματισμό, θα αποκλειστεί από όλες τις διοργανώσεις για τρεις μήνες έως έναν χρόνο. Η πλειονότητα των τουρκικών ομάδων ζητούν να δοθούν στη δημοσιότητα τα ονόματά τους, κάτι που ο Ιμπραχίμ Χασιοσμάνογλου ανέφερε ότι θα το κάνει.

Πηγή: sport24.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η μια αλλαγή του Γκαρσία σε σχέση με τον Ολυμπιακό

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ιδιαίτερο για Τάνκοβιτς

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Με αυτούς ξεκινάει το ντέρμπι ο Ιδιάκεθ

ΑΕΚ

|

Category image

Οι εκλεκτοί του Γκαρσία για το μεγάλο παιχνίδι στη Λάρνακα

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Κράτησε στον πάγκο τον Νταβίντ Λουίζ ο Καρσέδο - Η ενδεκάδα της Πάφος FC

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Με ενισχυμένο κέντρο και χωρίς Γιόβετιτς η ενδεκάδα από τον Μπεργκ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αταμάν: «Δεν θα αλλάξω το σύστημα για μία ήττα, έχουμε παίκτες-νικητές» - Τι είπε για το τάιμ άουτ στην Μπολόνια

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Πρώτες επαφές με τον Σπαλέτι είχε η Γιουβέντους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Με Χολμς, Χουάντσο και Ναν απέναντι στη Μακάμπι - Εκτός ο Ρογκαβόπουλος

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Κύπελλο Coca - Cola: Οι διαιτητές των αγώνων κυπέλλου

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Μεγάλο σκάνδαλο στην Τουρκία: 152 διαιτητές βρέθηκαν να στοιχηματίζουν αγώνες ποδόσφαιρου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πήρε την απόφασή του ο Νικ Καλάθης

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η Ρεάλ Μαδρίτης αποχαιρέτησε τον Μπρούνο Φερνάντο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Ρεάλ στηρίζει απόλυτα τον Αλόνσο – «Ο Βινίσιους είναι εκ των αρχηγών, οφείλει να είναι παράδειγμα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μεγάλο τεστ μετά τον θρίαμβο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη