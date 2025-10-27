ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παραλίγο θύμα απαγωγής παίκτης της Ζενίτ - Πώς έγινε το περιστατικό..

Αποτράπηκε την τελευταία στιγμή απόπειρα απαγωγής του άσου της Ζενίτ, Αντρέι Μοστοβόι.

Λίγο έλειψε να πέσει θύμα απαγωγής ο άσος της Ζενίτ, Αντρέι Μοστοβόι. Ο 27χρονος εξτρέμ, που είναι και 20 φορές διεθνής με τη Ρωσία, αιφνιδιάστηκε σε δρόμο της Αγίας Πετρούπολης από μια ομάδα ατόμων, που επιχείρησαν να τον βάλουν δια της βίας σε ένα βαν.

Ο Ρώσος άσος αντιστάθηκε και με τη συνδρομή ενός περαστικού, που είναι και αθλητής χόκεϊ (Αλεξάντερ Γκρακούν) κατάφεραν να αποτρέψουν την απαγωγή, με τους δράστες να τρέπονται σε φυγή και τις αρχές να ερευνούν την υπόθεση. Ήδη τέσσερα άτομα έχουν συλληφθεί και τους ασκήθηκε ποινική δίωξη.

Δύο ημέρες αργότερα, στην ίδια περιοχή, άγνωστα άτομα απήγαγαν τον γαμπρό του βουλευτή της Κρατικής Δούμας, Βιατσεσλάβ Μακάροφ, με την οικογένειά του να καταβάλλει 2,5 εκατ. ρούβλια σε λύτρα για να εξασφαλίσει την ελευθερία του. Ακόμη δεν έχει εξακριβωθεί αν τα δύο περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους.

Σημειώνεται πως παρά το ψυχολογικό σοκ, ο Μοστοβόι έπαιξε βασικός στο ντέρμπι με τη Ντινάμο Μόσχας (2-1) την Κυριακή σημειώνοντας μάλιστα και το πρώτο γκολ της ομάδας του.

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη