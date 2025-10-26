Με την πρώτη του νίκη ο Απόλλωνας έσπασε το αήττητο του Διγενή

Πολύ θέμα προσέφερε ο αγώνας του Απόλλωνα με τον MAD Διγενή Ακρίτα Μόρφου, με την ομάδα της Λεμεσού να επικρατεί με 101-73, και MVP της αναμέτρησης τον Powell με 22 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Δυναμικό ήταν το ξεκίνημα για τον Απόλλωνα που με 8 πόντους στο πρώτο τρίλεπτο έκανε το 8-0. Ο Διγενής μείωσε στο ίδιο λεπτό με τις βολές του Okekuoyen για το 8-2, ενώ στο 6’ μείωσε σε 14-8. Η διαφορά για τους γηπεδούχους ανέβηκε στο +21 με τις εύστοχες βολές του Adams στο 14’ για το 40-19.

Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να μειώσουν και στην τελευταία περίοδο ανέβασαν ρυθμούς στην επίθεση. Με βολές του Μελετιου στο 37’ μείωσαν σε 97-63, όμως ο γηπεδούχοι δεν τους άφησαν να απειλήσουν και πήραν την εντός έδρας νίκη με 101-73.

Τα δεκάλεπτα: 29-15, 53-35, 80-52, 101-73

Απόλλων (Δημήτρης Κουκουρης): Plet 20, Thomas 13(1), Adams 19, Powell 22(6), Ιερωνυμίδης 10(2), Ηλιάδης 10(1), Χριστοδουλίδης, Καραμπατάκης 2, Παπαδημητρίου 3(1), Γρίβας, Γιαλλουρίδης

MAD Διγενής Ακρίτας Μόρφου(Dragan Raca): Williams, Punter, Todd, Καραγιάννης, Okekuoyen, Σιζόπουλος, Bejjani