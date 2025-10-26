ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με την πρώτη του νίκη ο Απόλλωνας έσπασε το αήττητο του Διγενή

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Με την πρώτη του νίκη ο Απόλλωνας έσπασε το αήττητο του Διγενή

Πολύ θέμα προσέφερε ο αγώνας του Απόλλωνα με τον MAD Διγενή Ακρίτα Μόρφου, με την ομάδα της Λεμεσού να επικρατεί με 101-73, και MVP της αναμέτρησης τον Powell με 22 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Δυναμικό ήταν το ξεκίνημα για τον Απόλλωνα που με 8 πόντους στο πρώτο τρίλεπτο έκανε το 8-0. Ο Διγενής μείωσε στο ίδιο λεπτό με τις βολές του Okekuoyen για το 8-2, ενώ στο 6’ μείωσε σε 14-8. Η διαφορά για τους γηπεδούχους ανέβηκε στο +21 με τις εύστοχες βολές του Adams στο 14’ για το 40-19.

Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να μειώσουν και στην τελευταία περίοδο ανέβασαν ρυθμούς στην επίθεση. Με βολές του Μελετιου στο 37’ μείωσαν σε 97-63, όμως ο γηπεδούχοι δεν τους άφησαν να απειλήσουν και πήραν την εντός έδρας νίκη με 101-73.

Τα δεκάλεπτα: 29-15, 53-35, 80-52, 101-73

Απόλλων (Δημήτρης Κουκουρης): Plet 20, Thomas 13(1), Adams 19, Powell 22(6), Ιερωνυμίδης 10(2), Ηλιάδης 10(1), Χριστοδουλίδης, Καραμπατάκης 2, Παπαδημητρίου 3(1), Γρίβας, Γιαλλουρίδης

MAD Διγενής Ακρίτας Μόρφου(Dragan Raca): Williams, Punter, Todd, Καραγιάννης, Okekuoyen, Σιζόπουλος, Bejjani

Κατηγορίες

ΚυπροςΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Σερβία «διαγράφει» τον Τζόκοβιτς

Τένις

|

Category image

Αυτές θα είναι τεράστιες αποδείξεις

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Το «έλα να τα πούμε έξω» του Γιαμάλ και η σύρραξη στο Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Tα CyView Λατσιά πήραν το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς στο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Γυναικών

Χαντμπολ

|

Category image

Δευτέρα; Δηλώνουν ξανά παρών!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ιστορική στατιστική επίδοση από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο!

NBA

|

Category image

Για την... εκτόξευση

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Να στείλει... μηνύματα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Το ξέσπασμα Βινίσιους κατά την αλλαγή του: «Να βγω εγώ; Καλύτερα να φύγω από την ομάδα!»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι μεταδόσεις σήμερα (27/10)

TV

|

Category image

Άφαντοι εκτελεστής και ηθικός αυτουργός για τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Mε φοβερό Ταρέμι ο Ολυμπιακός κυριάρχησε της ΑΕΚ κι ακολουθεί τον ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Διπλό στον Άγιο Δομέτιο για την Αναγέννηση Γερμασόγειας

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Συνεχίζει με το απόλυτο η Cowin ΑΕΛ με διπλό επί του Άτλαντα Pafilia

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Με την πρώτη του νίκη ο Απόλλωνας έσπασε το αήττητο του Διγενή

Κύπρος

|

Category image

Διαβαστε ακομη