Η Κάλια Αντωνίου και ο Νικόλας Αντωνίου στο πρόγραμμα “Olympic Scholarships for Athletes L.A.2028”

Η Κάλια Αντωνίου και ο Νικόλας Αντωνίου στο πρόγραμμα “Olympic Scholarships for Athletes L.A.2028”

H Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (IOC) ενέκρινε ύστερα από πρόταση της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής (KOE) την συμπερίληψη των αθλητών της Κολύμβησης Κάλιας Αντωνίου και Νικόλα Αντωνίου στο πρόγραμμα «Olympic Scholarships for Athletes Los Angeles 2028».

Η Κάλια Αντωνίου, κορυφαία κολυμβήτρια της Κύπρου, έχει εκπροσωπήσει τη χώρα μας σε δύο Ολυμπιάδες (Τόκιο 2021, Παρίσι 2024), σημειώνοντας σημαντικές επιτυχίες σε διεθνές επίπεδο. Η 18η θέση που κατέλαβε στο Παρίσι στα 100μ. Ελεύθερο είναι η καλύτερη κύπριου κολυμβητή στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων. Το 2022 κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στα 100μ. ελεύθερο και χάλκινο στα 50μ. ελεύθερο στους Μεσογειακούς Αγώνες, ενώ την ίδια χρονιά κατέλαβε την 10η θέση στα 50μ. και τη 13η θέση στα 100μ. ελεύθερο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Βουδαπέστη. Το 2023 ανέβηκε δύο φορές στο βάθρο της Παγκόσμιας Πανεπιστημιάδας στην Κίνα (δύο χάλκινα μετάλλια), ενώ θριάμβευσε στους ΑΜΚΕ κατακτώντας πολλαπλά χρυσά και αργυρά μετάλλια (Μάλτα 2023, Ανδόρα 2025). Οι σημαντικές της διακρίσεις περιλαμβάνουν και ρεκόρ Παγκύπριων επιδόσεων (επτά από 2022-24 και άλλες πέντε το 2025), ενώ παραμένει σταθερά ανάμεσα στις κορυφαίες Ευρωπαίες σπρίντερ της κολύμβησης.

Ο Νικόλας Αντωνίου, ανήκει στους κορυφαίους αθλητές της κυπριακής κολύμβησης, εκπροσωπώντας την Κύπρο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο (2021) και του Παρισιού (2024). Σημαντικότερες στιγμές της καριέρας του αποτέλεσαν τα δύο αργυρά μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων του 2022 στη Λίμα (50μ. και 100μ. ελεύθερο), καθώς και το χάλκινο μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων 2022 στο Οτοπένι. Έχει επίσης διακριθεί στους ΑΜΚΕ (Μάλτα 2023), όπου κατέκτησε χρυσό και δύο αργυρά μετάλλια, ενώ έχει καταρρίψει περισσότερες από 15 Παγκύπριες επιδόσεις τα τελευταία χρόνια, δείχνοντας σταθερή ανοδική πορεία.

Η ΚΟΕ εκφράζει την υπερηφάνειά της για την ένταξη δύο σπουδαίων αθλητών στο πρόγραμμα υποτροφιών της ΔΟΕ, το οποίο θα τους στηρίξει στην προετοιμασία τους για τους Ολυμπιακούς Αγώνες «Λος Άντζελες 2028». Η Κάλια και ο Νικόλας συνεχίζουν να τιμούν την κυπριακή κολύμβηση και να εμπνέουν με τις επιτυχίες και την αφοσίωσή τους.

Τo πρόγραμμα

Το πρόγραμμα «Olympic Scholarships for Athletes» αναφέρεται σε προγράμματα υποστήριξης αθλητών και αθλητριών που χρηματοδοτούνται από το Olympic Solidarity (Ολυμπιακή Αλληλεγγύη) της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ), με στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία τους για την εξασφάλιση συμμετοχής στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα δοθούν υποτροφίες οικονομικής ενίσχυσης ύψους 320 χιλιάδων δολαρίων σε 24 Κύπριους αθλητές και αθλήτριες και είναι επιπλέον:

-  Των υποτροφιών που δίδονται σε αθλητές μέσα από τη συνεργασία της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής με το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη.

- Των χορηγιών που αθλητές λαμβάνουν μέσα από τη συνεργασία της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής με τους περήφανους συνεργάτες.

- Των υπολοίπων προγραμμάτων του Olympic Solidarity.

•           Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή ευχαριστεί για την ωφέλιμη και εποικοδομητική συνεργασία τις LOGICOM και EUROBANK (Platinum Partner) την PETROLINA (Gold Partner) και την DELOITTE (Professional Services Partner).

Καλή επιτυχία Κάλια και Νικόλα! Καλή επιτυχία στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ερασιτεχνικής Κολύμβησης!

Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή

27 Οκτωβρίου 2025

 

