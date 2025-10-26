Η βαθμολογία πριν από τα σούπερ ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής
Ολοκληρώθηκε και η δεύτερη ημέρα της 8ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan, με το «κυρίως μενού» να είναι προγραμματισμένο για τη Δευτέρα (27/10) οπότε και θα γίνουν τα παιχνίδια Ομόνοια-Πάφος και ΑΕΚ-ΑΠΟΕΛ.
Την Κυριακή (26/10) σημαντικό τρίποντο πέτυχε η ΑΕΛ που με γκολ του Νατέλ στο 87’ νίκησε με 1-0 την Ε.Ν. Ύψωνα, ενώ με το ίδιο σκορ επικράτησε και η Ομόνοια Αραδίππου επί του Ακρίτα.
Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, η Ανόρθωση προηγήθηκε όμως ισοφαρίστηκε άμεσα από τον Άρη, έτσι η ομάδα της Αμμοχώστου έμεινε ξανά χωρίς νίκη και το συγκρότημα της Λεμεσού έχασε πολύτιμους βαθμούς.
Πρόγραμμα και βαθμολογία
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Εθνικός – Ένωση 5-1
(34' Παπαγεωργίου, 45+4', 45+6' Αντερέγκεν, 45+7' Ψάλτης, 80' Σέχας / 4' πεν. Μουσιελάνι)
Ολυμπιακός - Απόλλων 2-2
(44' Ζοάο Μάριο, 90+7' Μπαρμπόσα / 77' Βρίκκης, 90+4' Βάισμπεκ)
Ακρίτας - Ομόνοια Αρ. 0-1
(22' Μουαντίπ)
Ανόρθωση - Άρης 1-1
(30' Σένσι / 31' Μοντνόρ)
ΑΕΛ - Ε.Ν. Ύψωνα 1-0
(87' Νατέλ)
Δευτέρα 27/10
ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ
Ομόνοια - Πάφος FC
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ (9η αγων.): Άρης-Ακρίτας (31/10, 19:00), Ομόνοια Αρ.-Ολυμπιακός (01/11, 17:00), Ένωση-Ομόνοια (01/11, 19:00), ΑΠΟΕΛ-Εθνικός Άχνας (01/11, 19:00), Ε.Ν. Ύψωνα-Ανόρθωση (02/11, 17:00), Πάφος FC-ΑΕΛ (02/11, 19:00), Απόλλων-ΑΕΚ (02/11, 19:00).