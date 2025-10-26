Η βαθμολογία πριν από τα σούπερ ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής

Ολοκληρώθηκε και η δεύτερη ημέρα της 8ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan, με το «κυρίως μενού» να είναι προγραμματισμένο για τη Δευτέρα (27/10) οπότε και θα γίνουν τα παιχνίδια Ομόνοια-Πάφος και ΑΕΚ-ΑΠΟΕΛ.

Την Κυριακή (26/10) σημαντικό τρίποντο πέτυχε η ΑΕΛ που με γκολ του Νατέλ στο 87’ νίκησε με 1-0 την Ε.Ν. Ύψωνα, ενώ με το ίδιο σκορ επικράτησε και η Ομόνοια Αραδίππου επί του Ακρίτα.

Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, η Ανόρθωση προηγήθηκε όμως ισοφαρίστηκε άμεσα από τον Άρη, έτσι η ομάδα της Αμμοχώστου έμεινε ξανά χωρίς νίκη και το συγκρότημα της Λεμεσού έχασε πολύτιμους βαθμούς.

Πρόγραμμα και βαθμολογία

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Εθνικός – Ένωση 5-1

(34' Παπαγεωργίου, 45+4', 45+6' Αντερέγκεν, 45+7' Ψάλτης, 80' Σέχας / 4' πεν. Μουσιελάνι)

Ολυμπιακός - Απόλλων 2-2

(44' Ζοάο Μάριο, 90+7' Μπαρμπόσα / 77' Βρίκκης, 90+4' Βάισμπεκ)

Ακρίτας - Ομόνοια Αρ. 0-1

(22' Μουαντίπ)

Ανόρθωση - Άρης 1-1

(30' Σένσι / 31' Μοντνόρ)

ΑΕΛ - Ε.Ν. Ύψωνα 1-0

(87' Νατέλ)

Δευτέρα 27/10

ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ

Ομόνοια - Πάφος FC

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ (9η αγων.): Άρης-Ακρίτας (31/10, 19:00), Ομόνοια Αρ.-Ολυμπιακός (01/11, 17:00), Ένωση-Ομόνοια (01/11, 19:00), ΑΠΟΕΛ-Εθνικός Άχνας (01/11, 19:00), Ε.Ν. Ύψωνα-Ανόρθωση (02/11, 17:00), Πάφος FC-ΑΕΛ (02/11, 19:00), Απόλλων-ΑΕΚ (02/11, 19:00).