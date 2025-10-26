ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η βαθμολογία πριν από τα σούπερ ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η βαθμολογία πριν από τα σούπερ ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής

Ολοκληρώθηκε και η δεύτερη ημέρα της 8ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan, με το «κυρίως μενού» να είναι προγραμματισμένο για τη Δευτέρα (27/10) οπότε και θα γίνουν τα παιχνίδια Ομόνοια-Πάφος και ΑΕΚ-ΑΠΟΕΛ.

Την Κυριακή (26/10) σημαντικό τρίποντο πέτυχε η ΑΕΛ που με γκολ του Νατέλ στο 87’ νίκησε με 1-0 την Ε.Ν. Ύψωνα, ενώ με το ίδιο σκορ επικράτησε και η Ομόνοια Αραδίππου επί του Ακρίτα.

Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, η Ανόρθωση προηγήθηκε όμως ισοφαρίστηκε άμεσα από τον Άρη, έτσι η ομάδα της Αμμοχώστου έμεινε ξανά χωρίς νίκη και το συγκρότημα της Λεμεσού έχασε πολύτιμους βαθμούς.

Πρόγραμμα και βαθμολογία

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Εθνικός – Ένωση 5-1

(34' Παπαγεωργίου, 45+4', 45+6' Αντερέγκεν, 45+7' Ψάλτης, 80' Σέχας / 4' πεν. Μουσιελάνι)

Ολυμπιακός - Απόλλων 2-2

(44' Ζοάο Μάριο, 90+7' Μπαρμπόσα / 77' Βρίκκης, 90+4' Βάισμπεκ)

Ακρίτας - Ομόνοια Αρ. 0-1

(22' Μουαντίπ)

Ανόρθωση - Άρης 1-1

(30' Σένσι / 31' Μοντνόρ)

ΑΕΛ - Ε.Ν. Ύψωνα 1-0

(87' Νατέλ)

Δευτέρα 27/10

ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ

Ομόνοια - Πάφος FC

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ (9η αγων.): Άρης-Ακρίτας (31/10, 19:00), Ομόνοια Αρ.-Ολυμπιακός (01/11, 17:00), Ένωση-Ομόνοια (01/11, 19:00), ΑΠΟΕΛ-Εθνικός Άχνας (01/11, 19:00), Ε.Ν. Ύψωνα-Ανόρθωση (02/11, 17:00), Πάφος FC-ΑΕΛ (02/11, 19:00), Απόλλων-ΑΕΚ (02/11, 19:00).

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣΑΠΟΕΛΟΜΟΝΟΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗΑΕΛΑΠΟΛΛΩΝΑΡΗΣΑΕΚΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΠΑΦΟΣ FCΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥFREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Mε φοβερό Ταρέμι ο Ολυμπιακός κυριάρχησε της ΑΕΚ κι ακολουθεί τον ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Διπλό στον Άγιο Δομέτιο για την Αναγέννηση Γερμασόγειας

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Συνεχίζει με το απόλυτο η Cowin ΑΕΛ με διπλό επί του Άτλαντα Pafilia

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Με την πρώτη του νίκη ο Απόλλωνας έσπασε το αήττητο του Διγενή

Κύπρος

|

Category image

Διπλό για την Ένωση επί του Αχιλλέα

Κύπρος

|

Category image

Μπενίτεθ: «Μου άρεσε η ένταση και η συμπεριφορά των παικτών»

Ελλάδα

|

Category image

Η βαθμολογία πριν από τα σούπερ ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τσαμπουκάδες στο φινάλε του Ρεάλ-Μπαρτσελόνα, παρενέβη η αστυνομία!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν το κουνάει από την κορυφή ο ΠΑΟΚ!

Ελλάδα

|

Category image

Επέστρεψε κι έσωσε την παρτίδα από την άσπρη βούλα η Φιορεντίνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Παίζουμε το δικό μας επίπεδο, για την ποιότητα δεν μπορώ να κάνω κάτι»

ΑΕΛ

|

Category image

Ασταμάτητη η Λεβερκούζεν, ανατροπή και τρίτη θέση για τη Στουτγκάρδη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα δοκάρια και η λύτρωση από τον Νατέλ στο φινάλε

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα από το Ανόρθωση - Άρης

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τιμούρ: «Η Ανόρθωση πέρασε πολύ χειρότερα, επανήλθε, πρωταγωνίστησε και πέτυχε πρώτη κάποια πράγματα»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη