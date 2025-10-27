Μπαρτσελόνα: Επιστρέφει ο Λεβαντόφσκι

Έναν πονοκέφαλο λιγότερο έχει πλέον ο Χάνσι Φλικ στην Μπαρτσελόνα. Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι ξεπέρασε τη θλάση που είχε υποστεί αγωνιζόμενος με την εθνική Πολωνίας. Τη Δευτέρα συμμετείχε κανονικά στην προπόνηση που έγινε με όσους δεν έπαιξαν στο clasico και αναμένεται να είναι διαθέσιμος για το ερχόμενο ματς, την Κυριακή κόντρα στην Έλτσε.

Ο 37χρονος επιθετικός έχει ταλαιπωρηθεί φέτος αρκετά από τραυματισμούς μετρώντας μόλις 9 εμφανίσεις με την «Μπάρτσα», ενώ έχει σκοράρει 4 φορές.

Στην τελική ευθεία έχει μπει και η επάνοδος στη δράση για τον Τζοάν Γκαρσία, με τον Καταλανό τερματοφύλακα πάντως να μην αναμένεται να παίξει την προσεχή Κυριακή.

Πηγή: sport-fm.gr