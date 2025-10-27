Κι όμως, μηδέν μετά από δύο μήνες!

Σε όλα, η ΑΕΛ δέχτηκε τουλάχιστον ένα γκολ! Στο παιχνίδι με την ΕΝΥ κατάφερε να κερδίσει και παράλληλα να διατηρήσει το «μηδέν» στην άμυνα! Αυτό ήταν μόλις το δεύτερο παιχνίδι φέτος που ο τερματοφύλακάς της δεν μάζεψε την μπάλα απ΄τα δίκτυα του.

Το τονίσαμε πολλάκις πως τα 16 γκολ κατά (στο πρωτάθλημα) είναι ένας μεγάλος αριθμός για μία ομάδα που στοχεύει στο πρώτο γκρουπ. Το γεγονός ότι η ΑΕΛ κατάφερε στο ματς της 8ης αγωνιστικής να μην δεχτεί γκολ, είναι ένα θετικό στοιχείο.

Αυτό ήταν και το πρώτο παιχνίδι που δεν δέχτηκε γκολ ο Οτσόα.

