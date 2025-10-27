ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Ρεάλ στηρίζει απόλυτα τον Αλόνσο – «Ο Βινίσιους είναι εκ των αρχηγών, οφείλει να είναι παράδειγμα»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Ρεάλ στηρίζει απόλυτα τον Αλόνσο – «Ο Βινίσιους είναι εκ των αρχηγών, οφείλει να είναι παράδειγμα»

Η Ρεάλ ενημέρωσε ότι στηρίζει απόλυτα τον Τσάμπι Αλόνσο και θα προχωρήσει στην τιμωρία του Βινίσιους.

Ξεκάθαρη θέση υπέρ του Τσάμπι Αλόνσο στην κόντρα του με τον Βινίσιους στον βαθμό που δεν το περίμενε κανείς πήρε η Ρεάλ Μαδρίτης. Η διοίκηση της «βασίλισσας», όπως αναφέρουν τα ισπανικά ΜΜΕ, στηρίζει απόλυτα τον προπονητή της ομάδας τονίζοντας ότι η συμπεριφορά του παίκτη είναι αδικαιολόγητη.

Όπως αναφέρουν τα ισπανικά ΜΜΕ ο Βινίσιους είναι ένας από τους αρχηγούς της ομάδας, οπότε η συμπεριφορά του οφείλει να είναι παραδειγματική προς όλους και για όλους στην ομάδα.

Έτσι η πρόθεση της Ρεάλ Μαδρίτης είναι να τιμωρήσει τον Βινίσιους βάσει του εσωτερικού κανονισμού της.

Τα ισπανικά ΜΜΕ τονίζουν ότι ο πειθαρχικός κώδικας της ομάδας δεν είναι δημόσιος αλλά είναι ο κώδικας δεοντολογίας της. Έτσι στο Αρθρο 4 το οποίο στέκεται στις σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων της ότι θα τιμωρούνται οι ««ενέργειες που δείχνουν ή προκαλούν βλάβη ή ζημιά στην εικόνα ή/και στη φήμη των αθλητών της Ρεάλ Μαδρίτης».

Προφανώς και τα όσα έγιναν μεταξύ των δύο στο χθεσινό ντέρμπι με τη Μπαρτσελόνα εμπεριέχεται στο άρθρο αυτό κάτι που σημαίνει ότι και τυπικά η Ρεάλ μπορεί να τον τιμωρήσει.

Πηγή: sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Φύλαξε το καλύτερο για το τέλος ο Παναθηναϊκός και κατάπιε τη Μακάμπι!

EUROLEAGUE

|

Category image

ΑΕΛ - Αραράτ απευθείας από τη Cytavision (πρόγραμμα 4ης αγωνιστικής)

Φούτσαλ

|

Category image

Πήρε στα πέναλτι το θρίλερ απέναντι στην Άιντραχτ η Ντόρτμουντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα χαμόγελα αυτή τη φορά να διαρκέσουν

ΑΕΛ

|

Category image

Με σημαντικές απουσίες η αποστολή της ΑΕΛ Novibet ενόψει ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Χειρουργήθηκε ο Παπαγιάννης, εκτός δράσης για 8 μήνες

EUROLEAGUE

|

Category image

Αργά, σταθερά και… θετικά τα βήματα για την ανανέωση με Σάκα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με φύλακα-άγγελο Βάνια και Ανγκισά σκόρερ σταθεροποιείται στην κορυφή η Νάπολι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λίγο απροετοίμαστος και άτυχος

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ολυμπιακός: Παίρνουν «ανάσες» οι βασικοί στο ματς Κυπέλλου με τον Βόλο

Ελλάδα

|

Category image

Αλύγιστη ΑΕΚ έκανε το 3/3 και φουλάρει για την κορυφή του ομίλου της στο BCL!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Επιστρέφει ο Στέφανος Κοτσόλης

Ελλάδα

|

Category image

Δεν τα κατάφερε η Εθνική Γυναικών - Ήττα στην Αλβανία

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

Η Μπρέντφορντ «έφαγε» ένα 10λεπτο από το ματς με τη Λίβερπουλ για τα… πλάγια άουτ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έφτιαξε συντελεστή και… ψυχολογία με το παρθενικό του τρίποντο ο Παναιτωλικός!

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη