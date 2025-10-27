Η Ρεάλ στηρίζει απόλυτα τον Αλόνσο – «Ο Βινίσιους είναι εκ των αρχηγών, οφείλει να είναι παράδειγμα»

Ξεκάθαρη θέση υπέρ του Τσάμπι Αλόνσο στην κόντρα του με τον Βινίσιους στον βαθμό που δεν το περίμενε κανείς πήρε η Ρεάλ Μαδρίτης. Η διοίκηση της «βασίλισσας», όπως αναφέρουν τα ισπανικά ΜΜΕ, στηρίζει απόλυτα τον προπονητή της ομάδας τονίζοντας ότι η συμπεριφορά του παίκτη είναι αδικαιολόγητη.

Όπως αναφέρουν τα ισπανικά ΜΜΕ ο Βινίσιους είναι ένας από τους αρχηγούς της ομάδας, οπότε η συμπεριφορά του οφείλει να είναι παραδειγματική προς όλους και για όλους στην ομάδα.

Έτσι η πρόθεση της Ρεάλ Μαδρίτης είναι να τιμωρήσει τον Βινίσιους βάσει του εσωτερικού κανονισμού της.

Τα ισπανικά ΜΜΕ τονίζουν ότι ο πειθαρχικός κώδικας της ομάδας δεν είναι δημόσιος αλλά είναι ο κώδικας δεοντολογίας της. Έτσι στο Αρθρο 4 το οποίο στέκεται στις σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων της ότι θα τιμωρούνται οι ««ενέργειες που δείχνουν ή προκαλούν βλάβη ή ζημιά στην εικόνα ή/και στη φήμη των αθλητών της Ρεάλ Μαδρίτης».

Προφανώς και τα όσα έγιναν μεταξύ των δύο στο χθεσινό ντέρμπι με τη Μπαρτσελόνα εμπεριέχεται στο άρθρο αυτό κάτι που σημαίνει ότι και τυπικά η Ρεάλ μπορεί να τον τιμωρήσει.

