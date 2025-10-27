Αυτός σφυρίζει στο Πάφος - ΑΕΚ - Ξένος στο VAR
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Οι διαιτητές της αναμέτρησης της Πέμπτης.
Η ΚΟΠ ανακοίνωσε τους διαιτητές του αγώνα Super Cup 2025 που θα γίνει την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου στο στάδιο ΓΣΠ μεταξύ της Πάφος F.C. και της ΑΕΚ Λάρνακας.
Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου
19:00 Πάφος F.C. - ΑΕΚ Λάρνακας
Στάδιο: ΓΣΠ
Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηρακλής
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ανδρέου Π. Ανδρέας
4ος Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος
VAR: Cibelli Luca
AVAR: Αντωνίου Μενέλαος
Παρατηρητής: Νικολαΐδης Χρίστος