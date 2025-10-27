Η Ρεάλ Μαδρίτης αποχαιρέτησε τον Μπρούνο Φερνάντο

Το διαζύγιο ανάμεσα σε Μπρούνο Φερνάντο και Ρεάλ Μαδρίτης είναι πλέον επίσημο.

Η «Βασίλισσα» επισημοποίησε την αποχώρηση του παίκτη από το κλαμπ, ενώ τον ευχαρίστησε για την αφοσίωση του στην ομάδα και του ευχήθηκε τα καλύτερα για τη συνέχεια της καριέρας του.

Ο πιο πιθανός προορισμός του Φερνάντο είναι η Παρτιζάν, το όνομα του οποίου ακούγεται πολύ έντονα στα σερβικά Μέσα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης:«Η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Μπρούνο Φερνάντο συμφώνησαν να τερματίσουν τη συνεργασία τους.Η Ρεάλ Μαδρίτης τον ευχαριστεί για την αφοσίωση και την προσήλωσή του κατά τη διάρκεια της θητείας του στην ομάδα, κατά την οποία κατέκτησε έναν τίτλο πρωταθλήματος.Ο σύλλογος εύχεται σε αυτόν και την οικογένειά του κάθε επιτυχία σε αυτή τη νέα φάση της ζωής του».