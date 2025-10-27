ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Ρεάλ Μαδρίτης αποχαιρέτησε τον Μπρούνο Φερνάντο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Ρεάλ Μαδρίτης αποχαιρέτησε τον Μπρούνο Φερνάντο

Παρελθόν από την Ρεάλ Μαδρίτης αποτελεί ο Μπρούνο Φερνάντο, με τη «Βασίλισσα» να γνωστοποιεί μέσω ανακοίνωσης της τη λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Το διαζύγιο ανάμεσα σε Μπρούνο Φερνάντο και Ρεάλ Μαδρίτης είναι πλέον επίσημο.

Η «Βασίλισσα» επισημοποίησε την αποχώρηση του παίκτη από το κλαμπ, ενώ τον ευχαρίστησε για την αφοσίωση του στην ομάδα και του ευχήθηκε τα καλύτερα για τη συνέχεια της καριέρας του.

Ο πιο πιθανός προορισμός του Φερνάντο είναι η Παρτιζάν, το όνομα του οποίου ακούγεται πολύ έντονα στα σερβικά Μέσα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης:«Η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Μπρούνο Φερνάντο συμφώνησαν να τερματίσουν τη συνεργασία τους.Η Ρεάλ Μαδρίτης τον ευχαριστεί για την αφοσίωση και την προσήλωσή του κατά τη διάρκεια της θητείας του στην ομάδα, κατά την οποία κατέκτησε έναν τίτλο πρωταθλήματος.Ο σύλλογος εύχεται σε αυτόν και την οικογένειά του κάθε επιτυχία σε αυτή τη νέα φάση της ζωής του».

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η μια αλλαγή του Γκαρσία σε σχέση με τον Ολυμπιακό

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ιδιαίτερο για Τάνκοβιτς

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Με αυτούς ξεκινάει το ντέρμπι ο Ιδιάκεθ

ΑΕΚ

|

Category image

Οι εκλεκτοί του Γκαρσία για το μεγάλο παιχνίδι στη Λάρνακα

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Κράτησε στον πάγκο τον Νταβίντ Λουίζ ο Καρσέδο - Η ενδεκάδα της Πάφος FC

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Με ενισχυμένο κέντρο και χωρίς Γιόβετιτς η ενδεκάδα από τον Μπεργκ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αταμάν: «Δεν θα αλλάξω το σύστημα για μία ήττα, έχουμε παίκτες-νικητές» - Τι είπε για το τάιμ άουτ στην Μπολόνια

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Πρώτες επαφές με τον Σπαλέτι είχε η Γιουβέντους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Με Χολμς, Χουάντσο και Ναν απέναντι στη Μακάμπι - Εκτός ο Ρογκαβόπουλος

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Κύπελλο Coca - Cola: Οι διαιτητές των αγώνων κυπέλλου

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Μεγάλο σκάνδαλο στην Τουρκία: 152 διαιτητές βρέθηκαν να στοιχηματίζουν αγώνες ποδόσφαιρου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πήρε την απόφασή του ο Νικ Καλάθης

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η Ρεάλ Μαδρίτης αποχαιρέτησε τον Μπρούνο Φερνάντο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Ρεάλ στηρίζει απόλυτα τον Αλόνσο – «Ο Βινίσιους είναι εκ των αρχηγών, οφείλει να είναι παράδειγμα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μεγάλο τεστ μετά τον θρίαμβο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη