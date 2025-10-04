ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μονόδρομος η... απόδραση για τον Απόλλωνα

Μονόδρομος η... απόδραση για τον Απόλλωνα

Να... τριτώσει το καλό και να φύγει ξανά με χαμόγελο από την Πάφο θα επιδιώξει το συγκρότημα του Σωφρόνη Αυγουστή.

Η ήττα από τον ΑΠΟΕΛ σταμάτησε ένα σερί δύο νικηφόρων παιχνιδιών για τον Απόλλωνα και τον κράτησε μακριά από τις προνομιούχες θέσεις. Και γνωρίζει πολύ καλά πως μετά από τρεις ήττες σε πέντε παιχνίδια, έχει χαθεί κάθε πολυτέλεια για... στραβοπάτημα.

Αποτελεί λοιπόν μονόδρομο η... απόδραση απόψε (19:00) από την Πάφο κόντρα στον Ακρίτα Χλώρακας. Σε ένα γήπεδο που έχει πετύχει τη μία από τις δύο του νίκες καθώς επικράτησε της Πάφου (0-1). Και στοχεύει σε νέο διπλό που θα επαναφέρει την ηρεμία αλλά κυρίως θα ανεβάσει την ομάδα στο βαθμολογικό πίνακα και θα κρατήσει επαφή με τους προπορευόμενους. Άλλωστε είναι μία αγωνιστική με ντέρμπι που κάποιες ομάδες θα έχουν δεδομένα απώλειες.

Η επάνοδος του Ντανίλο Σπόλιαριτς από τιμωρία, δίνει επιπλέον επιλογές στον Αυγουστή όσον αφορά τη μεσαία γραμμή, όμως πιθανότητα εκτός επιλογών θα είναι οι Βούρος και Μάρκες. Άλλωστε ακολουθεί και διακοπή και θα τους δοθεί χρόνος για να μπουν πιο ομαλά.

Είναι δεδομένο πως ο Κύπριος τεχνικός θα αλλάξει πράγματα στην ενδεκάδα αφού από ένα σημείο και μετά, η εικόνα στο ΓΣΠ ήταν προβληματική.

Διαβαστε ακομη