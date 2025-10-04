Πέντε σερί ήπιαν... φαρμάκι

Η ΑΕΛ αντιμετωπίζει την Ανόρθωση (20:00), σε μία αναμέτρηση που ελπίζει να χαρεί μετά από σχεδόν ένα μήνα, βάζοντας όμως συνάμα και τέλος σε ένα αρνητικό σερί που δεν την τιμάει.

Συγκεκριμένα έχει να κερδίσει από τις 17 Οκτωβρίου 2021 όταν και επικράτησε με 2-1. Έκτοτε έχει φέρει μόλις μία ισοπαλία και έχει δεχθεί εννιά ήττες.

Μάλιστα, για πέντε συνεχόμενα ματς, ήπιαν... φαρμάκι οι φίλοι της ομάδας στα εντός έδρας ματς.

Ελπίζουν πως θα χαμογελάσουν απόψε και θα κάνουν χαρούμενα γενέθλια.

Χ.Χ