ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πέντε σερί ήπιαν... φαρμάκι

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πέντε σερί ήπιαν... φαρμάκι

Η ΑΕΛ αντιμετωπίζει την Ανόρθωση (20:00), σε μία αναμέτρηση που ελπίζει να χαρεί μετά από σχεδόν ένα μήνα, βάζοντας όμως συνάμα και τέλος σε ένα αρνητικό σερί που δεν την τιμάει.

Συγκεκριμένα έχει να κερδίσει από τις 17 Οκτωβρίου 2021 όταν και επικράτησε με 2-1. Έκτοτε έχει φέρει μόλις μία ισοπαλία και έχει δεχθεί εννιά ήττες.

Μάλιστα, για πέντε συνεχόμενα ματς, ήπιαν... φαρμάκι οι φίλοι της ομάδας στα εντός έδρας ματς.

Ελπίζουν πως θα χαμογελάσουν απόψε και θα κάνουν χαρούμενα γενέθλια.

Χ.Χ

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΑΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πρώτο γκολ, πρώτος βαθμός για την ΕΝΠ – «Λύτρωση» για Ολυμπιακό στο φινάλε

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Οι ενδεκάδες στο ΑΕΛ – Ανόρθωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

LIVE: Ακρίτας – Απόλλων 0-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο Ράσελ πήρε την pole position

AUTO MOTO

|

Category image

Έγραψε ιστορία με τη μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία του πρωταθλήματος πόλο ο Ολυμπιακός!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Φιγουράρει μόνη στην κορυφή η ΠΑΕΕΚ (αποτελέσματα Β' Κατηγορίας)

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Mε αλλαγές ο Απόλλωνας στην Πάφο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Νίκολιτς: «Να παίξουμε με την Κηφισιά σα να είναι τελικός του… Champions League»

Ελλάδα

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Παραλίγο... Μπεντ από το 2009 στο γκολ της Λιντς, με μπαλόνι να φτάνει στην εστία!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πέρασε από το Λιντς και επέστρεψε στις νίκες η Τότεναμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Τζιωνής... με φανέλα Κακουλλή στο γυμναστήριο!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Στο Κουβέιτ το γαλλικό Σούπερ Καπ στις 8 Ιανουαρίου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το μήνυμα του Γκραντ για την διαιτησία: «Μπορούμε να έχουμε λίγο σεβασμό; Αρχίζει και γίνεται προσωπικό»

EUROLEAGUE

|

Category image

Οι εντεκάδες στο ΓΣΠ για το Ολυμπιακός-ΕΝΠ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Το μοναδικό «τρεμπλ» της οικογένειας Κλάιφερτ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη