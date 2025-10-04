ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αμορίμ: «Δεν παραιτούμαι, υποφέρω χάνοντας ματς, όχι εάν χάσω τη δουλειά μου»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Αμορίμ: «Δεν παραιτούμαι, υποφέρω χάνοντας ματς, όχι εάν χάσω τη δουλειά μου»

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρούμπεν Αμορίμ, δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να παραιτηθεί, αλλά αναγνώρισε ότι τα θετικά αποτελέσματα είναι ζωτικής σημασίας για να διατηρήσει τη θέση του στο «Ολντ Τράφορντ», καθώς η πίεση αυξάνεται μετά από ένα θλιβερό ξεκίνημα της σεζόν.

 Η Γιουνάιτεντ έχει ήδη αποκλειστεί από το League Cup μετά από μια σοκ ήττα στον δεύτερο γύρο από την αγγλική ομάδα της τέταρτης κατηγορίας Γκρίμσμπι , ενώ εν αγωνίζεται στην Ευρώπη μετά την απογοητευτική 15η θέση της περασμένης σεζόν.

 Τώρα βρίσκεται στην 14η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Premier League, οκτώ βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Λίβερπουλ, με μόλις επτά βαθμούς σε έξι αγώνες.

 

 

 

 Ο 40χρονος Πορτογάλος, ο οποίος έχει εννέα νίκες, 17 ήττες και επτά ισοπαλίες σε 33 παιχνίδια πρωταθλήματος, μίλησε  ενόψει του σημερινού (4/10) εντός έδρας εναντίον της Σάντερλαντ: 

 

 «Όχι, αυτή είναι απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό, να παραιτηθώ. Μερικές φορές έχω αυτό το συναίσθημα και η ήττα είναι δύσκολη. Αυτό το συναίσθημα μερικές φορές με πληγώνει πολύ. Επίσης, τους παίκτες και ιδιαίτερα το προσωπικό εδώ.

 

Αλλά αυτή δεν είναι δική μου απόφαση και νομίζω ότι θα ήταν πολύ δύσκολο να φύγω αν δεν κάνω τα πάντα για να συνεχίσω την καριέρα μου εδώ», είπε ο Πορτογάλος προπονητής και συνέχισε:

 

 «Είναι όνειρο να βρίσκομαι εδώ και θέλω να συνεχίσω εδώ και θέλω να αγωνιστώ γι' αυτό. Αλλά το πρόβλημα τώρα είναι ότι αυτό που με κάνει να υποφέρω είναι να χάνω παιχνίδια, όχι να χάνω τη δουλειά μου. Φοβάσαι να χάσεις τη δουλειά σου όταν πρέπει να πληρώσεις τους λογαριασμούς και δεν έχω αυτό το συναίσθημα. Καταλαβαίνουμε ότι χρειαζόμαστε αποτελέσματα για να συνεχίσουμε το έργο. Θα φτάσουμε σε ένα σημείο που είναι αδύνατο για όλους, επειδή πρόκειται για έναν πολύ μεγάλο σύλλογο με πολλούς χορηγούς, με δύο ιδιοκτήτες. Οπότε είναι δύσκολο, η ισορροπία είναι πραγματικά δύσκολη».

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Με τεράστιο «πρέπει» στο ντέρμπι ο ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

To τρολάρισμα της Domino’s Pizza στον Βαγγέλη Μαρινάκη

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Αμορίμ: «Δεν παραιτούμαι, υποφέρω χάνοντας ματς, όχι εάν χάσω τη δουλειά μου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Να χαρεί τα γενέθλιά της με... επανεκκίνηση

ΑΕΛ

|

Category image

Μονόδρομος η... απόδραση για τον Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Stoiximan: Ειδικές αποδόσεις στη Cyprus League by Stoiximan

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Γκουαρντιόλα: «Είμαστε μάρτυρες μίας γενοκτονίας σε πραγματικό χρόνο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αποσύρθηκε ο Τσιτσιπάς από το τουρνουά της Σανγκάης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Πέντε σερί ήπιαν... φαρμάκι

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η πρωτοπορία της Λίβερπουλ που ψάχνει αντίδραση περνάει από το «Στάμφορντ Μπριτζ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δράση με άλλες τέσσερις αναμετρήσεις στη Β΄ Κατηγορία και με... φαβορί

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Δεν τον ευνοεί και ήρθε σε λάθος στιγμή...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Κάνει αρχή στο Shanghai Masters με πορτογαλικό εμπόδιο ο Τσιτσιπάς

Τένις

|

Category image

Μπόλικη μπάλα, ντέρμπι παντού αλλά και... άλλα - Το τηλεοπτικό μενού του Σαββάτου (04/10)

TV

|

Category image

Euroleague: Τα πρώτα χαστούκια για ΠΑΟ και Ολυμπιακό και οι τρεις με το απόλυτο

EUROLEAGUE

|

Category image

Διαβαστε ακομη