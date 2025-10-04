Αμορίμ: «Δεν παραιτούμαι, υποφέρω χάνοντας ματς, όχι εάν χάσω τη δουλειά μου»

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρούμπεν Αμορίμ, δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να παραιτηθεί, αλλά αναγνώρισε ότι τα θετικά αποτελέσματα είναι ζωτικής σημασίας για να διατηρήσει τη θέση του στο «Ολντ Τράφορντ», καθώς η πίεση αυξάνεται μετά από ένα θλιβερό ξεκίνημα της σεζόν.

Η Γιουνάιτεντ έχει ήδη αποκλειστεί από το League Cup μετά από μια σοκ ήττα στον δεύτερο γύρο από την αγγλική ομάδα της τέταρτης κατηγορίας Γκρίμσμπι , ενώ εν αγωνίζεται στην Ευρώπη μετά την απογοητευτική 15η θέση της περασμένης σεζόν.

Τώρα βρίσκεται στην 14η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Premier League, οκτώ βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Λίβερπουλ, με μόλις επτά βαθμούς σε έξι αγώνες.

Ο 40χρονος Πορτογάλος, ο οποίος έχει εννέα νίκες, 17 ήττες και επτά ισοπαλίες σε 33 παιχνίδια πρωταθλήματος, μίλησε ενόψει του σημερινού (4/10) εντός έδρας εναντίον της Σάντερλαντ:

«Όχι, αυτή είναι απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό, να παραιτηθώ. Μερικές φορές έχω αυτό το συναίσθημα και η ήττα είναι δύσκολη. Αυτό το συναίσθημα μερικές φορές με πληγώνει πολύ. Επίσης, τους παίκτες και ιδιαίτερα το προσωπικό εδώ.

Αλλά αυτή δεν είναι δική μου απόφαση και νομίζω ότι θα ήταν πολύ δύσκολο να φύγω αν δεν κάνω τα πάντα για να συνεχίσω την καριέρα μου εδώ», είπε ο Πορτογάλος προπονητής και συνέχισε:

«Είναι όνειρο να βρίσκομαι εδώ και θέλω να συνεχίσω εδώ και θέλω να αγωνιστώ γι' αυτό. Αλλά το πρόβλημα τώρα είναι ότι αυτό που με κάνει να υποφέρω είναι να χάνω παιχνίδια, όχι να χάνω τη δουλειά μου. Φοβάσαι να χάσεις τη δουλειά σου όταν πρέπει να πληρώσεις τους λογαριασμούς και δεν έχω αυτό το συναίσθημα. Καταλαβαίνουμε ότι χρειαζόμαστε αποτελέσματα για να συνεχίσουμε το έργο. Θα φτάσουμε σε ένα σημείο που είναι αδύνατο για όλους, επειδή πρόκειται για έναν πολύ μεγάλο σύλλογο με πολλούς χορηγούς, με δύο ιδιοκτήτες. Οπότε είναι δύσκολο, η ισορροπία είναι πραγματικά δύσκολη».