Δράση με άλλες τέσσερις αναμετρήσεις στη Β΄ Κατηγορία και με... φαβορί

Με άλλες τέσσερις αναμετρήσεις συνεχίζεται η δράση της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Β΄ Κατηγορίας.

Το αήττητο τους θέλουν να κρατήσουν ΠΑΕΕΚ και Σπάρτακος στις εντός έδρας αναμετρήσεις τους με ΑΕΖ και ΑΣΙΛ αντίστοιχα ενώ εντός παίζουν Καρμιώτισσα και Δόξα που είναι τα φαβορί απέναντι σε Χαλκάνορα και Ηρακλή Γερολακκου.

Η αγωνιστική ξεκίνησε ψες με την Ομόνοια 29ης Μαΐου να επικρατεί εκτός έδρας της Αγίας Νάπας με 1-0 και να ανεβαίνει στην κορυφή μαζί ε άλλες τρεις ομάδες.

Να σημειωθεί πως με το πέρας της 4ης στροφής, θα έχουμε διακοπή λόγω των υποχρεώσεων των Εθνικών μας ομάδων. Συνοπτικά το πρόγραμμα:

Παρασκευή (03/10)

Αγία Νάπα-Ομόνοια 29Μ 0-1

Σάββατο (04/10, 16:00)

ΠΑΕΕΚ-ΑΕΖ

Σπάρτακος-ΑΣΙΛ

Καρμιώτισσα-Χαλκάνορας

Δόξα-Ηρακλής

Κυριακή (05/10, 16:00)

ΑΠΕΑ Ακρ. - Διγενής Μόρφου

Εθνικός Λατσιών-ΜΕΑΠ

Νέα Σαλαμίνα-Αχυρώνας/Ονήσιλος

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΕΕΚ 7

Σπάρτακος 7

Ομόνοια 29Μ 7 (4 αγ.)

Νέα Σαλαμίνα 7

Διγενής Μόρφου 6

Καρμιώτισσα 6

Εθνικός Λατσιών 6

ΑΣΙΛ 5

Αγία Νάπα 5 (4 αγ.)

ΑΠΕΑ Ακρ. 4

Δόξα 4

Χαλκάνορας 3

Ηρακλής Γερ. 1

ΜΕΑΠ 1

ΑΕΖ 0

Αχ./Ονήσιλος 0