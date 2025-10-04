Euroleague: Τα πρώτα χαστούκια για ΠΑΟ και Ολυμπιακό και οι τρεις με το απόλυτο

Ούτε ο Ολυμπιακός αλλά ούτε και ο Παναθηναϊκός κατάφεραν να κάνουν το δύο στα δύο, στο πρώτο... πιάτο της Euroleague. Πέτυχαν από μία νίκη και δέχθηκαν από μία ήττα που έφερε προβληματισμό. Οι ερυθρόλευκοι έχασαν εκτός από τη Ρεάλ και οι πράσινοι εντός από την Μπαρτσελόνα.

Τρεις ομάδες έχουν το απόλυτο και δεν είναι ομάδες που λογίζονται από τα... φαβορί. Πρόκειται για τη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη, τη Βαλένθια αλλά και τη Ζαλγκίρις.

Η επόμενη υποχρέωση για τον Παναθηναϊκό είναι εκτός έδρας κόντρα στην Μπασκόνια ενώ εντός έδρας θα παίξει ο Ολυμπιακός με αντίπαλο την Ντουμπάι BC.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής

Πέμπτη 2/10

Παρτίζαν-Αρμάνι Μιλάνο 80-78

Μπάγερν-Ερυθρός Αστέρας 97-88

Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 89-77

Παρασκευή 3/10

Ζάλγκιρις-Φενέρμπαχτσε 84-81

Μονακό-Ντουμπάι BC 103-80

Αναντολού Εφές-Χάποελ 81-87

Βιλερμπάν-Μπασκόνια 102-95

Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα 96-103

Βαλένθια-Βίρτους 103-94

Μακάμπι-Παρί 94-101

Η κατάταξη

Χάποελ Τελ Αβίβ 2-0

Βαλένθια 2-0

Ζάλγκιρις 2-0

Μονακό 1-1

Φενέρμπαχτσε 1-1

Αρμάνι Μιλάνο 1-1

Ρεάλ Μαδρίτης 1-1

Βιλερμπάν 1-1

Μπάγερν Μονάχου 1-1

Παναθηναϊκός 1-1

Αναντολού Εφές 1-1

Βίρτους 1-1

Ολυμπιακός 1-1

Ντουμπάι BC 1-1

Παρτίζαν 1-1

Μπαρτσελόνα 1-1

Παρί 1-1

Mακάμπι 0-2

Μπασκόνια 0-2

Ερυθρός Αστέρας 0-2

Επόμενη αγωνιστική (3η)

Τετάρτη 8/10

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Μακάμπι Τελ Αβίβ

Πέμπτη 9/10

21:30 Μπασκόνια-Παναθηναϊκός

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Μονακό

21:30 Παρτίζαν-Αναντολού Εφές

21:45 Παρί-Βίρτους Μπολόνια

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Βιλερμπάν

Παρασκευή 10/10

20:45 Φενέρμπαχτσε-Ερυθρός Αστέρας

21:15 Ολυμπιακός-Ντουμπάι BC

21:30 Μπαρτσελόνα-Βαλένθια

21:30 Μπάγερν Μονάχου-Ζάλγκιρις