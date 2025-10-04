Αποσύρθηκε ο Τσιτσιπάς από το τουρνουά της Σανγκάης

Λίγες ώρες πριν από το ντεμπούτο του, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποσύρθηκε επίσημα από το τουρνουά της Σανγκάης 2025.

Ο Έλληνας, ο οποίος επρόκειτο να κάνει το ντεμπούτο του στο China Masters 1000 εναντίον του Νούνο Μπόρζες, θα απουσιάσει τελικά από το ασιατικό τουρνουά, αφού ανακοίνωσε ότι δεν θα αγωνιστεί λόγω προβλήματος τραυματισμού που αντιμτωπίζει στη μέση.

Αντ' αυτού, ο Αλεξάνταρ Βούκιτς θα μπει απευθείας στο κυρίως ταμπλό για να αντιμετωπίσει τον Πορτογάλο τενίστα.