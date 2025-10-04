ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αποσύρθηκε ο Τσιτσιπάς από το τουρνουά της Σανγκάης

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Αποσύρθηκε ο Τσιτσιπάς από το τουρνουά της Σανγκάης

Λίγες ώρες πριν από το ντεμπούτο του, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποσύρθηκε επίσημα από το τουρνουά της Σανγκάης 2025.

Ο Έλληνας, ο οποίος επρόκειτο να κάνει το ντεμπούτο του στο China Masters 1000 εναντίον του Νούνο Μπόρζες, θα απουσιάσει τελικά από το ασιατικό τουρνουά, αφού ανακοίνωσε ότι δεν θα αγωνιστεί λόγω προβλήματος τραυματισμού που αντιμτωπίζει στη μέση.

Αντ' αυτού, ο Αλεξάνταρ Βούκιτς θα μπει απευθείας στο κυρίως ταμπλό για να αντιμετωπίσει τον Πορτογάλο τενίστα.

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΤενις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Stoiximan: Ειδικές αποδόσεις στη Cyprus League by Stoiximan

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Γκουαρντιόλα: «Είμαστε μάρτυρες μίας γενοκτονίας σε πραγματικό χρόνο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αποσύρθηκε ο Τσιτσιπάς από το τουρνουά της Σανγκάης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Πέντε σερί ήπιαν... φαρμάκι

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η πρωτοπορία της Λίβερπουλ που ψάχνει αντίδραση περνάει από το «Στάμφορντ Μπριτζ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δράση με άλλες τέσσερις αναμετρήσεις στη Β΄ Κατηγορία και με... φαβορί

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Δεν τον ευνοεί και ήρθε σε λάθος στιγμή...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Κάνει αρχή στο Shanghai Masters με πορτογαλικό εμπόδιο ο Τσιτσιπάς

Τένις

|

Category image

Μπόλικη μπάλα, ντέρμπι παντού αλλά και... άλλα - Το τηλεοπτικό μενού του Σαββάτου (04/10)

TV

|

Category image

Euroleague: Τα πρώτα χαστούκια για ΠΑΟ και Ολυμπιακό και οι τρεις με το απόλυτο

EUROLEAGUE

|

Category image

Χρόνια πολλά ΑΕΛ - 95 χρόνια προσφοράς στον αθλητισμό και στην κοινωνία

ΑΕΛ

|

Category image

Άντονι κατά Γιουνάιτεντ: «Ήταν αγενείς απέναντί μου, δεν μου έλεγαν ούτε καλημέρα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έδεσε Σαβίνιο έως το 2031 η Μάντσεστερ Σίτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στηρίζει Ποστέκογλου η Νότιγχαμ Φόρεστ παρά το άσχημο ξεκίνημα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Το Gala Dinner της ΑΕΛ - «Ας κρατήσουμε ζωντανό το πνεύμα της»

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη