Γκουαρντιόλα: «Είμαστε μάρτυρες μίας γενοκτονίας σε πραγματικό χρόνο»
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Το συγκλονιστικό μήνυμα του Καταλανού τεχνικού και το κάλεσμά τους σε πορεία διαμαρτυρίας.
Η δημόσια καταγραυγή για τα όσα απάνθρωπα συμβαίνουν στη Γάζα έχει ενταθεί, με πολλά πρόσωπα από τον κόσμο του ποδοσφαίρου να «σπάνε» με τη σειρά τους τη σιωπή τους.
Ο Πεπ Γκουαρντιόλα είναι ένα από αυτά τα άτομα, τα οποία χρησιμοποιούν το βήμα τους για να μιλήσουν για τη γενοκτονία σε βάρος των Παλαιστινίων.
Σε πρόσφατο βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, o τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι καλεί τους κατοίκους της Βαρκελώνης να δώσουν το «παρών» σε πορεία διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί ώστε να μπει ένα τέλος στις εχθροπραξίες του Ισραήλ.
Ο Ισπανός υπογραμμίζει ότι η κατάσταση στην περιοχή είναι απάνθρωπη, την ώρα που δεκάδες παιδιά χάνουν τη ζωή τους σε καθημερινή βάση.
gazzetta.gr
Manchester City manager and football legend Pep Guardiola has spoken out in solidarity with Palestine, calling on people to flood the streets of Barcelona tomorrow to protest against the genocide.@PepTeam @Palestina_cat pic.twitter.com/csIO6o3mnF— Leyla Hamed (@leylahamed) October 3, 2025