Γκουαρντιόλα: «Είμαστε μάρτυρες μίας γενοκτονίας σε πραγματικό χρόνο»

Η δημόσια καταγραυγή για τα όσα απάνθρωπα συμβαίνουν στη Γάζα έχει ενταθεί, με πολλά πρόσωπα από τον κόσμο του ποδοσφαίρου να «σπάνε» με τη σειρά τους τη σιωπή τους.

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα είναι ένα από αυτά τα άτομα, τα οποία χρησιμοποιούν το βήμα τους για να μιλήσουν για τη γενοκτονία σε βάρος των Παλαιστινίων.

Σε πρόσφατο βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, o τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι καλεί τους κατοίκους της Βαρκελώνης να δώσουν το «παρών» σε πορεία διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί ώστε να μπει ένα τέλος στις εχθροπραξίες του Ισραήλ.

Ο Ισπανός υπογραμμίζει ότι η κατάσταση στην περιοχή είναι απάνθρωπη, την ώρα που δεκάδες παιδιά χάνουν τη ζωή τους σε καθημερινή βάση.

gazzetta.gr