Μπόλικη μπάλα, ντέρμπι παντού αλλά και... άλλα - Το τηλεοπτικό μενού του Σαββάτου (04/10)

Ο καναπές έχει την... τιμητική του με πολλές επιλογές από διάφορα αθλήματα.

Cytavision 1

17:00 Oλυμπιακός - Ένωση

20:00 ΑΕΛ - Ανόρθωση

Cytavision 2

19:00 Ακρίτας - Απόλλων

Cytavision 3

14:30 Λιντς - Τότεναμ

17:00 Μάντσεστερ Γ. - Σάντερλαντ

19:30 Τσέλσι - Λίβερπουλ

Cytavision 4

16:00 Λάτσιο - Τορίνο

19:00 Ίντερ - Κρεμονέσε

21:45 Αταλάντα - Κόμο

Cytavision 5

10:00 Τένις: ATP 1000 - Shanghai

18:00 ΝΒΑ: Φιλαδέλφια -  Νιού Γιόρκ

Cytavision 6

10:00 Moto GP - Προκριματικά

16:00 Formula 1 - Προκριματικά

18:00 ΟΦΗ - Άρης

Cytavision 7

17:00 Άρσεναλ - Γουέστ Χαμ

20:30 Λάρισα - Βόλος

Cytavision 8

16:00 Πάρμα - Λέτσε

19:30 Μπιλμπάο - Μαγιόρκα

22:00 Ρεάλ - Βιγιαρεάλ

Νοvasports 2

18:00 Πανσεραϊκός - Αστέρας

Νοvasports 3

16:30 Λεβερκούζεν - Ουνιόν Βερολίνου

Νοvasports 5

16:30 Ντόρτμουντ - Λειψία

Νοvasports 6

16:30 Άουγκσμπουργκ - Βόλφσμπουργκ

Νοvasports Extra 1

16:30 Βέρντερ Βρέμης - Σεντ Πάουλι

Νοvasports Prime

19:30 Άιντραχτ - Μπάγερν

Νοvasports Start

21:30 Δυναμό Δρ. - Καρλσρούη

Cablenet Sports 1

21:00 Moνπελιέ - Σεντ Ετιέν

Cablenet Sports 2

15:00 Ρεμς - Γκρενόμπλ

18:00 Μετζ - Μαρσέιγ

20:00 Μπρεστα - Ναντ

22:05 Οσέρ - Λανς

Cablenet Sports 3

17:30 Σπάρτα Ρ. - Άγιαξ

21:00 Τσβόλε - Αϊντχόφεν

