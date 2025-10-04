To τρολάρισμα της Domino’s Pizza στον Βαγγέλη Μαρινάκη

Αλλιώς τα υπολόγιζε τα πράγματα ο Βαγγέλης Μαρινάκης με την έλευση του Άγγελου Ποστέκογλου στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ. Πίστευε πως ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός θα αντικαθιστούσε επάξια τον Νούνο. Ο τελευταίος αποχώρησε από την ομάδα όχι για αγωνιστικούς λόγους και αρνητικά αποτελέσματα. Αποχώρησε με απόφαση της διοίκησης μετά από ρήξη στις μεταξύ τους σχέσεις. Ο Ποστέκολγου ήρθε για να γεφυρώσει αυτό το χάσμα όμως αγωνιστικά… τα έκανε μαντάρα.





Η Νότιγχαμ Φόρεστ αγνοεί την νίκη μετά από έξι αγώνες παρουσίας του «Άντζι» στον πάγκο. Η ομάδα αδυνατεί να σηκώσει κεφάλι και αυτό φάνηκε ιδιαίτερα στο τελευταίο παιχνίδι αυτό της Ευρώπης και την εντός έδρας ήττα από τη Μίντιλαντ (3-2). Ο ιδιοκτήτης του βρετανικού συλλόγου, Βαγγέλης Μαρινάκης, βρέθηκε στα επίσημα του γηπέδου και είδε από κοντά την κάκιστη εικόνα της ομάδας του. Οι αντιδράσεις του κατά τη διάρκεια του αγώνα απαθανατίστηκαν από τον τηλεοπτικό φακό.





Πάνω σε αυτές τις αντιδράσεις, τα social media της Domino’s Pizza δημιούργησαν το νέο τους… διαμαντάκι. O λογαριασμός Χ της πασίγνωστης εταιρίας ανέβασε ανάρτηση με τον Έλληνα εφοπλιστή συνοδεύοντάς τη με την εξής λεζάντα: «όταν αλλάζεις γνώμη όμως έχεις ήδη παραγγείλει». Καταλαβαίνουμε όλοι τι εννοεί… ο ποιητής!