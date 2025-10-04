ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

To τρολάρισμα της Domino’s Pizza στον Βαγγέλη Μαρινάκη

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

To τρολάρισμα της Domino’s Pizza στον Βαγγέλη Μαρινάκη

Ο λογαριασμός της Domino's Pizza στο Χ είχε κέφια! Αυτή τη φορά έβαλε στο... στόχαστρό του τον Βαγγέλη Μαρινάκη.

Αλλιώς τα υπολόγιζε τα πράγματα ο Βαγγέλης Μαρινάκης με την έλευση του Άγγελου Ποστέκογλου στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ. Πίστευε πως ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός θα αντικαθιστούσε επάξια τον Νούνο. Ο τελευταίος αποχώρησε από την ομάδα όχι για αγωνιστικούς λόγους και αρνητικά αποτελέσματα. Αποχώρησε με απόφαση της διοίκησης μετά από ρήξη στις μεταξύ τους σχέσεις. Ο Ποστέκολγου ήρθε για να γεφυρώσει αυτό το χάσμα όμως αγωνιστικά… τα έκανε μαντάρα.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ αγνοεί την νίκη μετά από έξι αγώνες παρουσίας του «Άντζι» στον πάγκο. Η ομάδα αδυνατεί να σηκώσει κεφάλι και αυτό φάνηκε ιδιαίτερα στο τελευταίο παιχνίδι αυτό της Ευρώπης και την εντός έδρας ήττα από τη Μίντιλαντ (3-2). Ο ιδιοκτήτης του βρετανικού συλλόγου, Βαγγέλης Μαρινάκης, βρέθηκε στα επίσημα του γηπέδου και είδε από κοντά την κάκιστη εικόνα της ομάδας του. Οι αντιδράσεις του κατά τη διάρκεια του αγώνα απαθανατίστηκαν από τον τηλεοπτικό φακό.

Πάνω σε αυτές τις αντιδράσεις, τα social media της Domino’s Pizza δημιούργησαν το νέο τους… διαμαντάκι. O λογαριασμός Χ της πασίγνωστης εταιρίας ανέβασε ανάρτηση με τον Έλληνα εφοπλιστή συνοδεύοντάς τη με την εξής λεζάντα: «όταν αλλάζεις γνώμη όμως έχεις ήδη παραγγείλει». Καταλαβαίνουμε όλοι τι εννοεί… ο ποιητής!

 

 

 

 

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Με τεράστιο «πρέπει» στο ντέρμπι ο ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

To τρολάρισμα της Domino’s Pizza στον Βαγγέλη Μαρινάκη

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Αμορίμ: «Δεν παραιτούμαι, υποφέρω χάνοντας ματς, όχι εάν χάσω τη δουλειά μου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Να χαρεί τα γενέθλιά της με... επανεκκίνηση

ΑΕΛ

|

Category image

Μονόδρομος η... απόδραση για τον Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Stoiximan: Ειδικές αποδόσεις στη Cyprus League by Stoiximan

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Γκουαρντιόλα: «Είμαστε μάρτυρες μίας γενοκτονίας σε πραγματικό χρόνο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αποσύρθηκε ο Τσιτσιπάς από το τουρνουά της Σανγκάης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Πέντε σερί ήπιαν... φαρμάκι

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η πρωτοπορία της Λίβερπουλ που ψάχνει αντίδραση περνάει από το «Στάμφορντ Μπριτζ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δράση με άλλες τέσσερις αναμετρήσεις στη Β΄ Κατηγορία και με... φαβορί

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Δεν τον ευνοεί και ήρθε σε λάθος στιγμή...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Κάνει αρχή στο Shanghai Masters με πορτογαλικό εμπόδιο ο Τσιτσιπάς

Τένις

|

Category image

Μπόλικη μπάλα, ντέρμπι παντού αλλά και... άλλα - Το τηλεοπτικό μενού του Σαββάτου (04/10)

TV

|

Category image

Euroleague: Τα πρώτα χαστούκια για ΠΑΟ και Ολυμπιακό και οι τρεις με το απόλυτο

EUROLEAGUE

|

Category image

Διαβαστε ακομη