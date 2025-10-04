Με τεράστιο «πρέπει» στο ντέρμπι ο ΠΑΟΚ

Στις 14 Σεπτεμβρίου, με αντίπαλο τον ΟΦΗ (1-2) επί αθηναϊκού εδάφους, είναι η τελευταία νίκη του ΠΑΟΚ σε όλες τις διοργανώσεις που συμμετέχει τη φετινή σεζόν.



Από τότε η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου μετράει τρεις ισοπαλίες και δύο ήττες, φέρνοντας στο προσκήνιο διάφορες συζητήσεις για την κατάσταση στον «Δικέφαλο του Βορρά», ακόμα και για το μέλλον του Ρουμάνου.

Μάλιστα, κάποιοι χαρακτηρίζουν και ως ντέρμπι… εξελίξεων την προσεχή αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, στο ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.



Ακολουθεί η διακοπή του πρωταθλήματος, για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, και μετά έρχεται άλλο ένα ντέρμπι για τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι θα αντιμετωπίσουν την ΑΕΚ, πριν ταξιδέψουν στη Γαλλία για να παίξουν με τη Λιλ στο Europa League.



Στο παιχνίδι με τη Θέλτα στο «Μπαλαΐδος» υπήρξαν δύο προβλήματα με τους Ιβανούσετς και Τσάλοφ.



Ο Κροάτης ένιωσε ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο κατά το ζέσταμα, ενώ ο Ρώσος φορ δέχθηκε ένα χτύπημα και είχε πρόβλημα στο ισχίο. Η κατάσταση και των δύο θα εκτιμηθεί σήμερα και, φυσικά, αν θα θέσουν εαυτούς στη διάθεση του Λουτσέσκου για το αυριανό ντέρμπι.

