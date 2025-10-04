Stoiximan: Ειδικές αποδόσεις στη Cyprus League by Stoiximan

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Με τρεις σημαντικές αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα η 6η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan, με τη Stoiximan να προσφέρει ειδικές αποδόσεις για τους φίλους του στοιχήματος

Στις 17:00, στο ΓΣΠ, ο Ολυμπιακός Λευκωσίας υποδέχεται την Ένωση Νέων Παραλιμνίου σε μια αναμέτρηση με έντονο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 1.95 για νίκη των γηπεδούχων, 3.15 για την ισοπαλία, ενώ η επικράτηση της φιλοξενούμενης ομάδας αποτιμάται στα 4.25. Παράλληλα, το ενδεχόμενο να σημειωθούν περισσότερα από 2,5 γκολ στον αγώνα προσφέρεται στα 2.42.

Στις 19:00, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στο Στάδιο «Στέλιος Κυριακίδης», όπου ο Ακρίτας Χλώρακας αντιμετωπίζει τον Απόλλωνα. Η Stoiximan δίνει απόδοση 6.20 στη νίκη της ομάδας του Αλέξη Γαρπόζη, 3.80 στην ισοπαλία και 1.55 στην επικράτηση της ομάδας του Σωφρόνη Αυγουστή. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ειδική απόδοση 2.02 για το ενδεχόμενο να σκοράρουν και οι δύο ομάδες.

Η βραδιά ολοκληρώνεται στις 20:00 στο Στάδιο Αλφαμέγα, όπου η ΑΕΛ υποδέχεται την Ανόρθωση σε ένα από τα πιο παραδοσιακά ντέρμπι του κυπριακού ποδοσφαίρου. Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 2.35 για νίκη των γηπεδούχων, 3.50 για ισοπαλία και 2.80 για νίκη της Ανόρθωσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η απόδοση 2.12 για το ενδεχόμενο να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο χωρίς νικητή.

Η Stoiximan συνεχίζει να δίνει το «παρών» στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Κύπρου, προσφέροντας στους φιλάθλους μοναδικές επιλογές και ειδικές αποδόσεις που αναδεικνύουν την ένταση και τη μαγεία της Cyprus League by Stoiximan.

