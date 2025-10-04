Stoiximan: Ειδικές αποδόσεις στη Cyprus League by Stoiximan

Με τρεις σημαντικές αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα η 6η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan, με τη Stoiximan να προσφέρει ειδικές αποδόσεις για τους φίλους του στοιχήματος

Στις 17:00, στο ΓΣΠ, ο Ολυμπιακός Λευκωσίας υποδέχεται την Ένωση Νέων Παραλιμνίου σε μια αναμέτρηση με έντονο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 1.95 για νίκη των γηπεδούχων, 3.15 για την ισοπαλία, ενώ η επικράτηση της φιλοξενούμενης ομάδας αποτιμάται στα 4.25. Παράλληλα, το ενδεχόμενο να σημειωθούν περισσότερα από 2,5 γκολ στον αγώνα προσφέρεται στα 2.42.

Στις 19:00, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στο Στάδιο «Στέλιος Κυριακίδης», όπου ο Ακρίτας Χλώρακας αντιμετωπίζει τον Απόλλωνα. Η Stoiximan δίνει απόδοση 6.20 στη νίκη της ομάδας του Αλέξη Γαρπόζη, 3.80 στην ισοπαλία και 1.55 στην επικράτηση της ομάδας του Σωφρόνη Αυγουστή. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ειδική απόδοση 2.02 για το ενδεχόμενο να σκοράρουν και οι δύο ομάδες.

Η βραδιά ολοκληρώνεται στις 20:00 στο Στάδιο Αλφαμέγα, όπου η ΑΕΛ υποδέχεται την Ανόρθωση σε ένα από τα πιο παραδοσιακά ντέρμπι του κυπριακού ποδοσφαίρου. Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 2.35 για νίκη των γηπεδούχων, 3.50 για ισοπαλία και 2.80 για νίκη της Ανόρθωσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η απόδοση 2.12 για το ενδεχόμενο να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο χωρίς νικητή.

Η Stoiximan συνεχίζει να δίνει το «παρών» στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Κύπρου

