Επιβαλλόμενο το σερί για τον Απόλλωνα για να μπει ξανά στο κόλπο

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Επιβαλλόμενο το σερί για τον Απόλλωνα για να μπει ξανά στο κόλπο

Ξεκίνημα που δεν ικανοποιεί αλλά μπορεί να καλυφθεί το χαμένο έδαφος

Oι έξι βαθμοί σε πέντε παιχνίδια, με δύο νίκες και τρεις ήττες, είναι ασφαλώς ένας απολογισμός που δεν ικανοποιεί κανέναν στον Απόλλωνα. Είναι αναγκαία η βελτίωση στην απόδοση της ομάδας, ώστε να έρθουν οι νίκες. Και το πρόγραμμα για το συγκρότημα του Σωφρόνη Αυγουστή είναι τέτοιο που προσφέρεται για να γίνει ένα νικηφόρο σερί και να έρθει το ανέβασμα στον βαθμολογικό πίνακα.

Το προσεχές Σάββατο (04/10) φιλοξενείται από τον Ακρίτα, σε ένα γήπεδο όπου σημείωσε τη μία του νίκη (επί Πάφου), ενώ με την επανέναρξη θα αντιμετωπίσει εντός έδρας την Ομόνοια Αραδίππου (18/10). Ακολούθως θα πάει στη Λευκωσία για να παίξει με τον Ολυμπιακό (25/10). Σίγουρα, δεν είναι εύκολα παιχνίδια αλλά για μία ομάδα με βλέψεις προς τα πάνω επιβάλλεται να τα κερδίσει. Είναι στα δικά του πόδια, παρ' όλο που έχει δείξει ώς τώρα αρκετές αδυναμίες. Έχει μείνει πίσω και το σερί επιβάλλεται να γίνει ώστε να μην απομακρυνθεί και άλλο, ενώ στη συνέχεια θα έρθουν νέα ντέρμπι.

Στον αγώνα με τον Ακρίτα θα είναι διαθέσιμος ξανά ο Ντανίλο Σπόλιαριτς, με τον προπονητή των κυανολεύκων να ετοιμάζει ξανά αλλαγές στο αρχικό σχήμα.

