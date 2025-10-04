Δεν τον ευνοεί και ήρθε σε λάθος στιγμή...

Η διακοπή βρίσκει τον ΑΠΟΕΛ στα... καλύτερα του αφού σε έξι αγώνες μετρά πέντε νίκες και μία ήττα. Μάλιστα έχει συντελεστή τερμάτων 12-2 και αυτό είναι κάτι που δείχνει πως δουλεύει καλά. Επίσης το τέσσερα στα τέσσερα εκτός έδρας δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο.

Η διακοπή ήρθε σε λάθος στιγμή. Αυτό θα λένε άπαντες στο γαλαζοκίτρινο στρατόπεδο. Ναι μεν ο Πάμπλο Γκαρσία έχει απαιτήσεις από τους παίκτες του και τους έστειλε κάποια μηνύματα στη συνέντευξη Τύπου για την παρουσία τους στο α΄ ημίχρονο, όμως η γενική εικόνα φέρνει χαμόγελα στον Αρχάγγελο. Η μοναδική ήττα ήρθε από την πρωταθλήτρια και αστεράτη Πάφος FC, σε ένα ματς που είχε πολύ καλή εικόνα.

Ο Ουρουγουανός τεχνικός ελπίζει με την επιστροφή, η εικόνα της ομάδας του να είναι ακόμη καλύτερη και να παραμείνει στα υψηλά δώματα της βαθμολογίας.

X.X