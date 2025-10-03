Nα βρει ταυτότητα αλλά και σταθερότητα

Η αστάθεια στην αγωνιστική εικόνα του Απόλλωνα είναι κάτι που «πληγώνει» μέχρι τώρα.

Το συγκρότημα του Σωφρόνη Αυγουστή εξακολουθεί να αναζητά αγωνιστική ταυτότητα, σε μια χρονιά που ξεκίνησε με φιλοδοξίες αλλά εξελίσσεται με σκαμπανεβάσματα. Με απολογισμό δύο νικών και τριών ηττών, η αστάθεια κυριαρχεί, προβληματίζοντας την τεχνική ηγεσία και τους φίλους της ομάδας.

Η αναμέτρηση με τον Ακρίτα το Σάββατο (19:00) θεωρείται κομβικής σημασίας για πολλούς και διάφορους λόγους και μοναδικός στόχος είναι το διπλό ώστε να επέλθει ψυχολογική ανάταση και βαθμολογικό ανέβασμα.

Το θετικό για την τεχνική ηγεσία είναι πως δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα τραυματισμών.