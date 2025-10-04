ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η πρωτοπορία της Λίβερπουλ που ψάχνει αντίδραση περνάει από το «Στάμφορντ Μπριτζ»

Σημαντικές μάχες περιλαμβάνει το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής στη μεγάλη κατηγορία της Αγγλίας

Δοκιμασία στο Λονδίνο περιμένει την πρωταθλήτρια και πρωτοπόρο Λίβερπουλ στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής, με την οποία συνεχίζεται το διάστημα 3-5 Οκτωβρίου η Premier League.

Οι κόκκινοι αναμετρώνται στο «Στάμφορντ Μπριτζ» με την Τσέλσι, στο τελευταίο ματς του σαββατιάτικου προγράμματος και θέλουν τη νίκη, προκειμένου να αφήσουν πίσω την ήττα από την Κρίσταλ Πάλας (αλλά και αυτήν από τη Γαλατασαράι για το Champions League) και να παραμείνουν στην κορυφή.

Από την πλευρά τους, οι μπλε έχουν ανάγκη τους τρεις βαθμούς, προκειμένου να διατηρήσουν την επαφή με τις ομάδες που προπορεύονται στην κατάταξη, καθώς οι Λονδρέζοι μετρούν ένα σερί τριών αγώνων χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα (σ.σ. ισοπαλία με την Μπρέντφορντ και στη συνέχεια ήττες από Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μπράιτον).

Στο μεταξύ, η Άρσεναλ υποδέχεται τη «συμπολίτισσα» Γουέστ Χαμ του Ντίνου Μαυροπάνου στο «Έμιρατς Στέιντιουμ», λίγες ημέρες μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού, και χρειάζεται τη νίκη, προκειμένου να αξιοποιήσει ενδεχόμενη βαθμολογική απώλεια της Λίβερπουλ. Από την πλευρά της, η Κρίσταλ Πάλας, η οποία είναι πλέον η μοναδική αήττητη ομάδα στην εφετινή Premier League (3-3-0), αναμετράται εκτός έδρας με την Έβερτον με στόχο την τρίτη διαδοχική νίκη της στο πρωτάθλημα, προκειμένου να διατηρηθεί στα ψηλά... πατώματα της βαθμολογίας.

Από εκεί και πέρα, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φιλοξενεί τη «νεοφώτιστη» Σάντερλαντ και κάθε άλλο αποτέλεσμα θα είναι καταστροφικό. Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League έχουν ως εξής:

Παρασκευή 03/10

Μπόρνμουθ-Φούλαμ  3-1

Σάββατο 04/10

Λιντς-Τότεναμ

Άρσεναλ-Γουέστ Χαμ

Μάντσεστερ Γ.-Σάντερλαντ

Τσέλσι-Λίβερπουλ

Κυριακή 05/10

Άστον Βίλα-Μπέρνλι

Έβερτον-Κρίσταλ Πάλας

Νιούκαστλ-Νότιγχαμ Φόρεστ

Γουλβς-Μπράιτον

Μπρέντφορντ-Μάντσεστερ Σίτι

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)

Λίβερπουλ 15

Μπόρνμουθ 14 (6 αγ.)

Άρσεναλ 13

Κρίσταλ Πάλας 12

Τότεναμ 11

Σάντερλαντ 11

Μάντσεστερ Σίτι 10

Τσέλσι 8

Έβερτον 8

Μπράιτον 8

Φούλαμ 8 (6 αγ.)

Λιντς 8

Μπρέντφορντ 7

Μάντσεστερ Γ. 7

Νιούκαστλ 6

Άστον Βίλα 6

Νότιγχαμ Φόρεστ 5

Μπέρνλι 4

Γουέστ Χαμ 4

Γουλβς 1

