Κάνει αρχή στο Shanghai Masters με πορτογαλικό εμπόδιο ο Τσιτσιπάς

Θέλει να τριτώσει το... καλό απέναντι στον Μπόρζες.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα λάβει μέρος στο τουρνουά της Σανγκάης στην Κίνα, το οποίο ξεκίνησε και θα διαρκέσει έως τις 12 Οκτωβρίου. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας δεν μπόρεσε να συμμετάσχει στο Πεκίνο, λόγω του τραυματισμού του στη μέση αλλά θα παίξει στο προτελευταίο Masters της σεζόν.

Ο Τσιτσιπάς (Νο24 στην παγκόσμια κατάταξη της ATP) πέρασε χωρίς αγώνα τον πρώτο γύρο και στο 2ο θα παίξει σήμερα το μεσημέρι (14:00) με τον Πορτογάλο Νούνο Μπόρζες (Νο51 στον κόσμο).

Ο 27χρονος πρωταθλητής έχει κερδίσει και τα δύο προηγούμενα ραντεβού με τον 28χρονο Πορτογάλο, σε Ρώμη (2023) και Μόντε Κάρλο (2025). Αν νικήσει ο Τσιτσιπάς στον τρίτο γύρο ο πιθανότερος αντίπαλός του είναι ο Καρέν Χατσάνοφ ενώ στη φάση των «16» ενδεχομένως να βρει μπροστά του τον Αλεξ Ντε Μινόρ.

Διαβαστε ακομη