Φανούριος για Γκρεγκ: «Καθαρά διαδικαστικό το θέμα – Περιμένουμε εξελίξεις»

Τα όσα είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του Απόλλωνα Φανούριος Κωσταντίνου.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Απόλλωνα Λεμεσού, Φανούριος Κωνσταντίνου, μίλησε στον SuperSport FM και αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τον Γκάμπριελ Γκρεγκ, τονίζοντας πως η ανησυχία του κόσμου είναι δικαιολογημένη, αλλά το θέμα είναι καθαρά διαδικαστικό. Παράλληλα, σχολίασε την αγωνιστική κατάσταση της ομάδας, το ρόστερ, αλλά και την πίεση που υπάρχει από την κερκίδα.

Αναλυτικά οι τοποθετήσεις του:

Για τον Γκάμπριελ Γκρεγκ:

«Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει τίποτα που να παραμένει κρυφό. Είναι λογικό να υπάρχει ανησυχία στον κόσμο, αλλά επαναλαμβάνω ότι πρόκειται για διαδικαστικό θέμα. Αναμένουμε εξελίξεις μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες».

Για τον εκτός έδρας αγώνα με την Ακρίτα:

«Είναι ένα παιχνίδι που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για την πορεία μας. Έχουμε ανάγκη να αντιδράσουμε μετά την ήττα από το ΑΠΟΕΛ, η οποία ήταν δίκαιη. Θέλουμε να εκμεταλλευτούμε τα αποτελέσματα των ντέρμπι και να βγάλουμε τον καλό μας εαυτό στο γήπεδο».

Για το ρόστερ και τη συνοχή της ομάδας:

«Το φετινό ρόστερ είναι πιο ποιοτικό από το περσινό. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά νέα πρόσωπα και αυτό επηρεάζει τη συνοχή και τον ρυθμό μας. Υπάρχουν σίγουρα περιθώρια βελτίωσης. Έχουμε εμπιστοσύνη στον κ. Αυγουστή, είμαστε βέβαιοι πως θα βρει τις λύσεις για να παρουσιάσουμε μια ανταγωνιστική ομάδα».

Για το μπάτζετ:

«Δεν έχουμε ξεφύγει σε σχέση με πέρσι. Απλώς δώσαμε συμβόλαια σε ποδοσφαιριστές που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Όλα είναι πλήρως διευθετημένα από τον πρόεδρο, κ. Κίρζη».

Για την πίεση του κόσμου:

«Η πίεση είναι λογική και απόλυτα κατανοητή. Ο κόσμος έχει απαιτήσεις. Υπάρχει όμως μεγάλη πίστη στον Σωφρόνη Αυγουστή και είμαστε σίγουροι πως θα βρει τον τρόπο να παρουσιάσει τον Απόλλωνα που όλοι θέλουμε να βλέπουμε».

