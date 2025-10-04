Να χαρεί τα γενέθλιά της με... επανεκκίνηση

Ανήμερα των 95ων γενεθλίων της η ΑΕΛ φιλοξενεί απόψε (20:00) στο στάδιο «Αλφαμέγα» την Ανόρθωση, με σκοπό να κάνει μία καινούργια αρχή.

Οι γαλαζοκίτρινοι, μετά τη νίκη στην πρεμιέρα επί του Ολυμπιακού (2-0), πήραν μόλις έναν βαθμό στα επόμενα τέσσερα παιχνίδια, γεγονός που δεν αντικατοπτρίζει τους υψηλούς στόχους που έχουν τεθεί.

Ντεμπούτο στον πάγκο της ομάδας της Λεμεσού σε παιχνίδι πρωταθλήματος θα κάνει ο Ούγκο Μαρτίνς, ο οποίος ήδη μεσοβδόμαδα κοούτσαρε την ΑΕΛ στον αγώνα του κυπέλλου με τον Εθνικό Λατσιών, στον οποίον η πρόκριση ήρθε στην παράταση (1-2).

Ο Πορτογάλος τεχνικός προετοίμασε τα πλάνα του χωρίς να υπολογίζει στους Ζόκε και Στεφάνοβιτς.

Στο μεταξύ, πριν από την έναρξη του αγώνα, από τις 18:30 θα υπάρξει pre game πάρτι με μουσική και ψυχαγωγία στο ΑΕΛ Official Shop στο στάδιο, ενώ, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, θα υπάρξει και «εντυπωσιακό drone show αφιερωμένο στην 95χρονη διαδρομή μας».

Σαφώς αισιοδοξία όλων στην ΑΕΛ είναι το πάρτι να συνεχιστεί με την κατάλληλη διάθεση και μετά το τέλος του παιχνιδιού.