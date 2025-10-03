Βάφτηκε γαλαζοκίτρινο το λεμεσιανό ντέρμπι της πρεμιέρας

Με νίκη για την ΤΡΙΑ ΕΚΑ AEΛ ολοκληρώθηκε στο «Ν. Σολομωνίδης» η αναμέτρηση με την οποία άνοιξε η αυλαία της φετινής ECOMMBX Basket League.

Η Γαλαζοκίτρινη ομάδα ήταν η νικήτρια μετά το ντέρμπι της Λεμεσού, απέναντι στον Απόλλωνα, τον οποίο κέρδισε με 80-62 και ενώ στο ημίχρονο είχε προηγηθεί με 45-33.

Κορυφαίος για τη νικήτρια ήταν ο Barthelemey (15 πόντοι – 19 βαθμοί αξιολόγησης).

Σε γρήγορο ρυθμό ξεκίνησε η αναμέτρηση με τις δυο ομάδες να εναλλάσσονται στο προβάδισμα, καθώς ήταν και οι δυο εύστοχες.

Ωστόσο από το 5` και μετά, η ΑΕΛ κατάφερε να αποκτήσει ένα σταθερό προβάδισμα, χάριν κυρίως στην παραγωγικότητα του Myles και παρότι λίγο μετά το 7`, ο Απόλλωνας είχε ισοφαρίσει σε 19-19, με ένα 9-1 σερί, η ΑΕΛ προηγήθηκε στο 10λεπτο με 28-20.

Κατά τη 2η περίοδο και σε γενικές γραμμές η ΑΕΛ ήταν βελτιωμένη στο ανασταλτικό κομμάτι, τη στιγμή που εξακολουθούσε να βρίσκει λύσεις και στην επίθεση και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μεγαλώνει υπέρ της η διαφορά, σταθερά.

Έτσι λίγο μετά το 15`, η τιμή άνοιξε στο +17 (42-25), πάντα για τη γηπεδούχο και πλέον ο Απόλλωνας έψαχνε τρόπο για να αντιδράσει.

Δείχνοντας σημάδια βελτίωσης στην άμυνα, ο Απόλλωνας μείωσε σε 45-33 που ήταν και το αποτέλεσμα στο ημίχρονο.

Σε αργό τέμπο ξεκίνησε η 3η περίοδος, με τους φιλοξενούμενους να μειώνουν και άλλο τη διαφορά (47-38), αλλά στη συνέχεια ήταν και πάλι η ΑΕΛ που βρήκε ρυθμό στην επίθεση και σταδιακά να ανεβάζει και πάλι τη διαφορά, χάριν κυρίως στους πόντους του Barthelemey.

Έτσι λίγο πριν το 26`, η διαφορά άνοιξε στο +19, πάντα για τη γηπεδούχο που σε αυτό το χρονικό σημείο προηγήθηκε με 61-42.

Όμως η αντίδραση του Απόλλωνα ήταν άμεση, καθώς με 8-0 σερί μείωσε σε 61-50, προσδίδοντας νέο ενδιαφέρον, αν και στο 30`, η ΑΕΛ προηγήθηκε με 66-52.

Στο ξεκίνημα της 4ης περιόδου ο Απόλλωνας μείωσε σε 66-56, αλλά ένα 11-3 σερί της ΑΕΛ που ακολούθησε ήταν εν τέλει καταλυτικό ως προς το που θα έγερνε τελικά η πλάστιγγα.

Αυτό από τη στιγμή που η ΑΕΛ προηγήθηκε με 79-59 λίγο πριν το 38` και έτσι, δεν υπήρχαν πλέον χρονικά περιθώρια για τον Απόλλωνα, ούτως ώστε να ανέτρεπε μια διαφορά 20 πόντων.

Έτσι η ΑΕΛ έφθασε στη νίκη με τελικό αποτέλεσμα, 80-62.

Δεκάλεπτα: 28-20, 45-33, 66-52, 80-62.

ΤRΙΑ ΕΚΑ ΑΕΛ (Κάλια Παπαδοπούλου): Μάρκου 11 (3), Hameir 13, Barthelemey 15 (3), Myles 16 (4), Taylor 7, Χριστοδούλου 10 (1), Αρμακόλας, Μονιάτης 3 (1), Χριστοφίδης, Γεωργίου 5, Watts.

Απόλλων (Δημήτρης Κουκούρης): Plet 18, Adams 21 (3), Ηλιάδης 10 (1), Powell 3 (1), Ιερωνυμίδης 5 (1), Thomas 5, Παπαδημητρίου, Χριστοδουλίδης, Καραμπατάκης.