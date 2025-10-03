ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Βάφτηκε γαλαζοκίτρινο το λεμεσιανό ντέρμπι της πρεμιέρας

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Βάφτηκε γαλαζοκίτρινο το λεμεσιανό ντέρμπι της πρεμιέρας

Με νίκη για την ΤΡΙΑ ΕΚΑ AEΛ ολοκληρώθηκε στο «Ν. Σολομωνίδης» η αναμέτρηση με την οποία άνοιξε η αυλαία της φετινής ECOMMBX Basket League.

Η Γαλαζοκίτρινη ομάδα ήταν η νικήτρια μετά το ντέρμπι της Λεμεσού, απέναντι στον Απόλλωνα, τον οποίο κέρδισε με 80-62 και ενώ στο ημίχρονο είχε προηγηθεί με 45-33.

Κορυφαίος για τη νικήτρια ήταν ο Barthelemey (15 πόντοι – 19 βαθμοί αξιολόγησης).

Σε γρήγορο ρυθμό ξεκίνησε η αναμέτρηση με τις δυο ομάδες να εναλλάσσονται στο προβάδισμα, καθώς ήταν και οι δυο εύστοχες.

Ωστόσο από το 5` και μετά, η ΑΕΛ κατάφερε να αποκτήσει ένα σταθερό προβάδισμα, χάριν κυρίως στην παραγωγικότητα του Myles και παρότι λίγο μετά το 7`, ο Απόλλωνας είχε ισοφαρίσει σε 19-19, με ένα 9-1 σερί, η ΑΕΛ προηγήθηκε στο 10λεπτο με 28-20.

Κατά τη 2η περίοδο και σε γενικές γραμμές η ΑΕΛ ήταν βελτιωμένη στο ανασταλτικό κομμάτι, τη στιγμή που εξακολουθούσε να βρίσκει λύσεις και στην επίθεση και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μεγαλώνει υπέρ της η διαφορά, σταθερά.

Έτσι λίγο μετά το 15`, η τιμή άνοιξε στο +17 (42-25), πάντα για τη γηπεδούχο και πλέον ο Απόλλωνας έψαχνε τρόπο για να αντιδράσει.

Δείχνοντας σημάδια βελτίωσης στην άμυνα, ο Απόλλωνας μείωσε σε 45-33 που ήταν και το αποτέλεσμα στο ημίχρονο.  

Σε αργό τέμπο ξεκίνησε η 3η περίοδος, με τους φιλοξενούμενους να μειώνουν και άλλο τη διαφορά (47-38), αλλά στη συνέχεια ήταν και πάλι η ΑΕΛ που βρήκε ρυθμό στην επίθεση και σταδιακά να ανεβάζει και πάλι τη διαφορά, χάριν κυρίως στους πόντους του Barthelemey.

Έτσι λίγο πριν το 26`, η διαφορά άνοιξε στο +19, πάντα για τη γηπεδούχο που σε αυτό το χρονικό σημείο προηγήθηκε με 61-42.

Όμως η αντίδραση του Απόλλωνα ήταν άμεση, καθώς με 8-0 σερί μείωσε σε 61-50, προσδίδοντας νέο ενδιαφέρον, αν και στο 30`, η ΑΕΛ προηγήθηκε με 66-52.

Στο ξεκίνημα της 4ης περιόδου ο Απόλλωνας μείωσε σε 66-56, αλλά ένα 11-3 σερί της ΑΕΛ που ακολούθησε ήταν εν τέλει καταλυτικό ως προς το που θα έγερνε τελικά η πλάστιγγα.

Αυτό από τη στιγμή που η ΑΕΛ προηγήθηκε με 79-59 λίγο πριν το 38` και έτσι, δεν υπήρχαν πλέον χρονικά περιθώρια για τον Απόλλωνα, ούτως ώστε να ανέτρεπε μια διαφορά 20 πόντων.

Έτσι η ΑΕΛ έφθασε στη νίκη με τελικό αποτέλεσμα, 80-62.

Δεκάλεπτα: 28-20, 45-33, 66-52, 80-62.

ΤRΙΑ ΕΚΑ ΑΕΛ (Κάλια Παπαδοπούλου): Μάρκου 11 (3), Hameir 13, Barthelemey 15 (3), Myles 16 (4), Taylor 7, Χριστοδούλου 10 (1), Αρμακόλας, Μονιάτης 3 (1), Χριστοφίδης, Γεωργίου 5, Watts.

Απόλλων (Δημήτρης Κουκούρης): Plet 18, Adams 21 (3), Ηλιάδης 10 (1), Powell 3 (1), Ιερωνυμίδης 5 (1), Thomas 5, Παπαδημητρίου, Χριστοδουλίδης, Καραμπατάκης.

Κατηγορίες

ΚυπροςΑΕΛΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Ας κρατήσουμε ζωντανό το πνεύμα της ΑΕΛ»

ΑΕΛ

|

Category image

Ο ΑΠΟΕΛ ξεπέρασε ήδη τον περσινό του εαυτό

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πλησιάζει η ώρα της μεγάλης επιστροφής του Πογκμπά

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σατσιάς: «Εκεί που είχαμε τον έλεγχο τους στήσαμε στα 11 βήματα, μας αδικεί η τεσσάρα»

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η ευρεία νίκη του ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Βάφτηκε γαλαζοκίτρινο το λεμεσιανό ντέρμπι της πρεμιέρας

Κύπρος

|

Category image

Γκαρσία: «Την επόμενη φορά θα κάνω 4-5 αλλαγές από την αρχή, όποιος είναι κουρασμένος να το λέει να βάζω άλλον»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Με πέναλτι δεύτερο σερί διπλό για την Ομόνοια 29Μ

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

«Καρέ» με... καρέ τερμάτων και «βλέπει» άνετος τα ντέρμπι ο ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ποστέκογλου για τα εις βάρος του συνθήματα: «Τίποτα δεν με εκπλήσσει πια στο ποδόσφαιρο»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αναγκαστική αλλαγή ο Πιέρος

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Συγκρούστηκαν στo pit lane Νόρις και Λεκλέρ!

AUTO MOTO

|

Category image

Nα βρει ταυτότητα αλλά και σταθερότητα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Tην έχει ήδη ξεχάσει

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Νοκ-άουτ για τρεις εβδομάδες o Γιαμάλ, αμφίβολος για Ολυμπιακό και Ρεάλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη