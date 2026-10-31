ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Oύτε να έκανε... παραγγελία η Ομόνοια

Κομμένο και ραμμένο για την Ομόνοια ήταν το δεύτερο... πιάτο που σερβιρίστηκε το Σάββατο (31/10).

Η νίκη της με 2-0 επί της ΑΕΛ, η γκέλα της ΑΕΚ και η ισοπαλία στο ντέρμπι Απόλλων - Πάφου, έδωσε τη δυνατότητα στην ομάδα του Μπεργκ να πλησιάσει στο -2 από την κορυφή.

Ούτε να έκανε... παραγγελία η Ομόνοια τα αποτελέσματα αφού τη βόλεψαν ενώ και για την ΑΕΛ, ήταν βολικά, παρόλο που έχασε. Και αυτό γιατί δεν απομακρύνθηκε από την κορυφή, αν και ίσως χάσει ακόμη μία θέση, εφόσον κερδίσει ο Άρης.

Όσο για την ΑΕΚ, γκέλαρε σε ένα φαινομενικά εύκολο παιχνίδι αν και στο τέλος της ημέρας, όντας πίσω στο σκορ με 2-0, ο βαθμός κρίνεται... ικανοποιητικός.

Στο ντέρμπι της Λεμεσού, περισσότερο απογοητευμένος είναι ο Απόλλωνας που έκανε ανατροπή αλλά στο παρά... δύο είδε τον αντίπαλο να ισοφαρίζει.

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Καρμιώτισσα - Ολυμπιακός 1-0

(10΄ Ρέινολντς)

Krasava E.N.Y. - ΑΕΚ 2-2

(24΄ Μπαχάσα, 45+3΄ πέν. Τσεπάκ / 66΄ Κόλερ, 81΄ Τρίκα)

Απόλλων - Πάφος FC 2-2

(37΄ Όζμπολτ, 67΄ Τόμας / 28΄ Λελέ, 88΄ πέν. Άντερσον)

Ομόνοια - ΑΕΛ 2-0

(14΄ πέν. Ντιονί, 33΄ Μοντνόρ)

Κυριακή, 1 Νοεμβρίου

16:00 Άρης - Ανόρθωση

17:00 Ομόνοια 29Μ - Νέα Σαλαμίνα

19:00 Ομόνοια Αρ. - ΑΠΟΕΛ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ (9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου

19:00 Νέα Σαλαμίνα - Ομόνοια Αρ.

Σάββατο, 7 Νοεμβρίου

16:00 ΑΕΛ - Krasava E.N.Y.

17:00 ΑΕΚ - Καρμιώτισσα

19:00 Ολυμπιακός - Απόλλων

Κυριακή, 8 Νοεμβρίου

16:00 Ανόρθωση - Ομόνοια

16:00 Πάφος FC - Ομόνοια 29Μ

19:00 ΑΠΟΕΛ - Άρης