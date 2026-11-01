H Oμόνοια έσπασε το αήττητο των Apollon Ladies και συνεχίζει την προέλασή της
ΓΗΠΕΔΟ
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Έμεινε μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας η ομάδα της Λευκωσίας
H Oμόνοια ήταν η νικήτρια στο ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος γυναικών, σπάζοντας το αήττητο των Apollon Ladies.
Η ομάδα της Λευκωσίας επικράτησε με 3-0 έπειτα από τέρματα των Χαραλάμπους (πέναλτι, 28'), Ισκαντάρ (52') και Κώστα (77').
Στα άλλα παιχνίδια της αγωνιστικής, η Ξυλοφάγου FC πήρε τους πρώτους βαθμούς της επικραντώντας με 4-1 εκτός έδρας του ΑΠΟΕΛ.
Διπλό και για τον Άρη που νίκηε με 1-0 τη Lakatamia FC.