Πρωτάθλημα Futsal: ΕΝ Λατσιών – ΑΠΟΕΛ απευθείας από τη Cytavision (πρόγραμμα 5ης αγωνιστικής)

Η αυλαία άνοιξε την Κυριακή με το νικηφόρο 7-4 του Απόλλωνα επί της Δόξας Παλαιομετόχου.

Απευθείας από τη Cytavision θα μεταδοθεί ο αγώνας Ένωση Νέων Λατσιών - ΑΠΟΕΛ που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Μελκονιάν.

Προηγείται ο ΑΠΟΕΛ με 12 βαθμούς, ακολουθούν με 10 βαθμούς ο Απόλλωνας και η ΑΕΚ και αμέσως πιο κάτω η Ομόνοια με 9 βαθμούς.

Συνοπτικά το πρόγραμμα της Δευτέρας:

19:30 Ομόνοια Λευκωσίας - ΑΕΛ

20:30 Αθηαίνου AC - Αραράτ

20:30 ΕΝ Λατσιών - ΑΠΟΕΛ

Ο αγώνας Ελπίδα Αστρομερίτη - ΑΕΚ θα διεξαχθεί την Τρίτη 3 Νοεμβρίου και ώρα 20:30.