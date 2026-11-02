Πρωτάθλημα Futsal: ΕΝ Λατσιών – ΑΠΟΕΛ απευθείας από τη Cytavision (πρόγραμμα 5ης αγωνιστικής)
ΓΗΠΕΔΟ
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Με άλλες τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα το πρόγραμμα της πέμπτης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Futsal.
Η αυλαία άνοιξε την Κυριακή με το νικηφόρο 7-4 του Απόλλωνα επί της Δόξας Παλαιομετόχου.
Απευθείας από τη Cytavision θα μεταδοθεί ο αγώνας Ένωση Νέων Λατσιών - ΑΠΟΕΛ που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Μελκονιάν.
Προηγείται ο ΑΠΟΕΛ με 12 βαθμούς, ακολουθούν με 10 βαθμούς ο Απόλλωνας και η ΑΕΚ και αμέσως πιο κάτω η Ομόνοια με 9 βαθμούς.
Συνοπτικά το πρόγραμμα της Δευτέρας:
19:30 Ομόνοια Λευκωσίας - ΑΕΛ
20:30 Αθηαίνου AC - Αραράτ
20:30 ΕΝ Λατσιών - ΑΠΟΕΛ
Ο αγώνας Ελπίδα Αστρομερίτη - ΑΕΚ θα διεξαχθεί την Τρίτη 3 Νοεμβρίου και ώρα 20:30.