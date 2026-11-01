ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η ΑΕΚ κρατά την κορυφή την οποία φλερτάρουν πολλοί...

Ο Άρης και ο ΑΠΟΕΛ με ανατροπές έφτασαν σε σημαντικές επιτυχίες που τους φέρνουν κοντά στην κορυφή.

Η μεν «Ελαφρά Ταξιαρχία» επικράτησε της Ανόρθωσης και είναι στο -2 από την 1η θέση ενώ ο ΑΠΟΕΛ με διπλό κατέβαλε την αντίσταση της Ομόνοιας Αραδίππου και είναι στο -3.

Η 1η θέση πάντως από την 7η θέση στην οποία είναι πλέον η Πάφος FC, απέχει μόλις τέσσερις βαθμούς. Γενικά με το πέρας οκτώ αγωνιστικών, οι ισορροπίες είναι λεπτές και στον ορίζοντα έχουμε σημαντικά ντέρμπι.

Όσον αφορά το κάτω διάζωμα, κερδισμένη ήταν η Καρμιώτισσα με τη νίκη της επί του Ολυμπιακού, ο οποίος είναι ο μοναδικός χωρίς νίκη.

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Καρμιώτισσα - Ολυμπιακός 1-0

(10΄ Ρέινολντς)

Krasava E.N.Y. - ΑΕΚ 2-2

(24΄ Μπαχάσα, 45+3΄ πέν. Τσεπάκ / 66΄ Κόλερ, 81΄ Τρίκα)

Απόλλων - Πάφος FC 2-2

(37΄ Όζμπολτ, 67΄ Τόμας / 28΄ Λελέ, 88΄ πέν. Άντερσον)

Ομόνοια - ΑΕΛ 2-0

(14΄ πέν. Ντιονί, 33΄ Μοντνόρ)

Άρης - Ανόρθωση 2-1

(59΄ Εφαγκέ, 90+5΄ Μάτισικ / 29΄ αυτ. Καλούλου)

Ομόνοια 29Μ - Νέα Σαλαμίνα 1-0

(76΄ Καστέλο)

Ομόνοια Αρ. - ΑΠΟΕΛ 1-2

(73΄ Πέτροβιτς / 77΄, 89΄ πέν. Μπακασέτας)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ (9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου

19:00 Νέα Σαλαμίνα - Ομόνοια Αρ.

Σάββατο, 7 Νοεμβρίου

16:00 ΑΕΛ - Krasava E.N.Y.

17:00 ΑΕΚ - Καρμιώτισσα

19:00 Ολυμπιακός - Απόλλων

Κυριακή, 8 Νοεμβρίου

16:00 Ανόρθωση - Ομόνοια

16:00 Πάφος FC - Ομόνοια 29Μ

19:00 ΑΠΟΕΛ - Άρης