ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η ΑΕΚ κρατά την κορυφή την οποία φλερτάρουν πολλοί...
ΓΗΠΕΔΟ
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Τα δεδομένα όπως έχουν διαμορφωθεί στη βαθμολογία της Cyprus League by Stoiximan, με το πέρας της 8ης αγωνιστικής.
Ο Άρης και ο ΑΠΟΕΛ με ανατροπές έφτασαν σε σημαντικές επιτυχίες που τους φέρνουν κοντά στην κορυφή.
Η μεν «Ελαφρά Ταξιαρχία» επικράτησε της Ανόρθωσης και είναι στο -2 από την 1η θέση ενώ ο ΑΠΟΕΛ με διπλό κατέβαλε την αντίσταση της Ομόνοιας Αραδίππου και είναι στο -3.
Η 1η θέση πάντως από την 7η θέση στην οποία είναι πλέον η Πάφος FC, απέχει μόλις τέσσερις βαθμούς. Γενικά με το πέρας οκτώ αγωνιστικών, οι ισορροπίες είναι λεπτές και στον ορίζοντα έχουμε σημαντικά ντέρμπι.
Όσον αφορά το κάτω διάζωμα, κερδισμένη ήταν η Καρμιώτισσα με τη νίκη της επί του Ολυμπιακού, ο οποίος είναι ο μοναδικός χωρίς νίκη.
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Καρμιώτισσα - Ολυμπιακός 1-0
(10΄ Ρέινολντς)
Krasava E.N.Y. - ΑΕΚ 2-2
(24΄ Μπαχάσα, 45+3΄ πέν. Τσεπάκ / 66΄ Κόλερ, 81΄ Τρίκα)
Απόλλων - Πάφος FC 2-2
(37΄ Όζμπολτ, 67΄ Τόμας / 28΄ Λελέ, 88΄ πέν. Άντερσον)
Ομόνοια - ΑΕΛ 2-0
(14΄ πέν. Ντιονί, 33΄ Μοντνόρ)
Άρης - Ανόρθωση 2-1
(59΄ Εφαγκέ, 90+5΄ Μάτισικ / 29΄ αυτ. Καλούλου)
Ομόνοια 29Μ - Νέα Σαλαμίνα 1-0
(76΄ Καστέλο)
Ομόνοια Αρ. - ΑΠΟΕΛ 1-2
(73΄ Πέτροβιτς / 77΄, 89΄ πέν. Μπακασέτας)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ (9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου
19:00 Νέα Σαλαμίνα - Ομόνοια Αρ.
Σάββατο, 7 Νοεμβρίου
16:00 ΑΕΛ - Krasava E.N.Y.
17:00 ΑΕΚ - Καρμιώτισσα
19:00 Ολυμπιακός - Απόλλων
Κυριακή, 8 Νοεμβρίου
16:00 Ανόρθωση - Ομόνοια
16:00 Πάφος FC - Ομόνοια 29Μ
19:00 ΑΠΟΕΛ - Άρης