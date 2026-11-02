Oι πέντε νεότεροι παγκόσμιοι πρωταθλητές στην ιστορία της F1

Ο Ιταλός Κίμι Αντονέλι, ο οποίος έγινε 20 ετών στις 25 Αυγούστου, έγραψε ιστορία την Κυριακή (1/11), καθώς με την κατάκτηση του τίτλου στο Γκραν Πρι της Πόλης του Μεξικού έγινε ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής στην ιστορία της Φόρμουλα Ένα.

Η λίστα με τους πέντε νεότερους πρωταθλητές του αθλήματος:

1. ΚΙΜΙ ΑΝΤΟΝΕΛΙ (Ιταλία), Mercedes - 2026

Ο Τζορτζ Ράσελ ξεκίνησε τη σεζόν ως το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο, ωστόσο ο ομόσταβλός του, Κίμι Αντονέλι, ανέτρεψε όλα τα προγνωστικά με εντυπωσιακό τρόπο. Ο Ιταλός πέτυχε πέντε διαδοχικές νίκες, από την Κίνα έως το Μονακό, και εξασφάλισε το πρωτάθλημα τέσσερις αγώνες πριν από την ολοκλήρωση της σεζόν.

Στη δεύτερη χρονιά του στη Φόρμουλα Ένα, έγινε ο πρώτος Ιταλός που κατακτά τον τίτλο μετά τον Αλμπέρτο Ασκάρι το 1953 και μόλις ο τρίτος στην ιστορία της χώρας του από την έναρξη του παγκόσμιου πρωταθλήματος, το 1950. Ο πρώτος ήταν ο Τζουζέπε Φαρίνα, το 1950.

Παράλληλα, ο Αντονέλι κατέγραψε περισσότερες νίκες από κάθε άλλον Ιταλό οδηγό της Φόρμουλα Ένα σε μία αγωνιστική περίοδο.

2. ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΦΕΤΕΛ (Γερμανία), Red Bull - 2010

Ο Φέτελ κατέκτησε τον πρώτο από τους τέσσερις παγκόσμιους τίτλους του σε ηλικία 23 ετών και 134 ημερών. Πριν από τον τελευταίο αγώνα της χρονιάς, στο Άμπου Ντάμπι, βρισκόταν στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, 15 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο Φερνάντο Αλόνσο της Ferrari.

Ο Γερμανός ήταν ένας από τους τέσσερις διεκδικητές του τίτλου στην εκκίνηση του αγώνα και κατάφερε να επικρατήσει στην πίστα Yas Marina, έχοντας ξεκινήσει από την pole position. Ο Αλόνσο εκκίνησε τρίτος, αλλά τερμάτισε μόλις έβδομος. Έτσι, ο Φέτελ ανέβηκε για πρώτη φορά στην κορυφή της βαθμολογίας εκείνη τη σεζόν και έγινε ο δεύτερος Γερμανός παγκόσμιος πρωταθλητής, μετά τον Μίχαελ Σουμάχερ.

3. ΛΙΟΥΙΣ ΧΑΜΙΛΤΟΝ (Μεγάλη Βρετανία), McLaren - 2008

Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της καριέρας του σε ηλικία 23 ετών και 300 ημερών.

Ο Βρετανός, ο οποίος είχε τερματίσει δεύτερος στην εντυπωσιακή πρώτη του σεζόν το 2007, εξασφάλισε το πρωτάθλημα με δραματικό τρόπο στο τελευταίο Grand Prix της χρονιάς, στη Βραζιλία. Προσπέρασε τον Τίμο Γκλοκ της Toyota στην τελευταία στροφή του τελευταίου γύρου, τερμάτισε πέμπτος και πήρε τον τίτλο με μόλις έναν βαθμό διαφορά από τον Φελίπε Μάσα της Ferrari, ο οποίος είχε κερδίσει τον αγώνα στην πατρίδα του.

Ο 41χρονος σήμερα Χάμιλτον είναι ο πιο επιτυχημένος οδηγός στην ιστορία της Φόρμουλα 'Ενα, με το ρεκόρ των 106 νικών.

4. ΦΕΡΝΑΝΤΟ ΑΛΟΝΣΟ (Ισπανία), Renault - 2005

Ο Αλόνσο κατέκτησε τον πρώτο από τους δύο παγκόσμιους τίτλους του σε ηλικία 24 ετών και 58 ημερών, βάζοντας τέλος στην πενταετή κυριαρχία του Μίχαελ Σουμάχερ.

Ο Ισπανός εξασφάλισε το πρωτάθλημα με την τρίτη θέση στο Γκραν Πρι της Βραζιλίας, δύο αγώνες πριν από την ολοκλήρωση της σεζόν. Την επόμενη χρονιά επανέλαβε την επιτυχία του, ενώ συνεχίζει μέχρι σήμερα την καριέρα του με την Aston Martin, αποτελώντας στα 45 του χρόνια τον γηραιότερο εν ενεργεία οδηγό της Φόρμουλα Ένα.

5. ΜΑΞ ΦΕΡΣΤΑΠΕΝ (Ολλανδία), Red Bull - 2021

Ο Φερστάπεν ήταν 24 ετών και 73 ημερών όταν κατέκτησε τον πρώτο από τους τέσσερις παγκόσμιους τίτλους του, σε ένα αμφιλεγόμενο φινάλε της σεζόν στο Άμπου Ντάμπι. Ο Ολλανδός και ο Χάμιλτον είχαν φτάσει στον τελευταίο αγώνα ισόβαθμοι, με 369,5 βαθμούς.

Ο Βρετανός έμοιαζε να οδεύει προς την κατάκτηση ενός ιστορικού όγδοου πρωταθλήματος, καθώς προηγούνταν στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Ωστόσο, η εμφάνιση του αυτοκινήτου ασφαλείας προς το τέλος και η επανεκκίνηση που ακολούθησε έδωσαν στον Φερστάπεν την ευκαιρία να προσπεράσει τον αντίπαλό του στον τελευταίο γύρο και να πάρει τη νίκη και τον τίτλο.

Το περιστατικό με το αυτοκίνητο ασφαλείας παραμένει μία από τις μεγαλύτερες διαμάχες στην ιστορία του αθλήματος. Η απόφαση του διευθυντή αγώνα, Μάικλ Μάσι, να τροποποιήσει την καθιερωμένη διαδικασία προκάλεσε την επίσημη διαμαρτυρία της Mercedes. Ο Αυστραλός απομακρύνθηκε στη συνέχεια από τη συγκεκριμένη θέση.

ΑΠΕ