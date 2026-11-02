Mπέλετς, η απόδραση είχε τη δική του... υπογραφή!

Ο ΑΠΟΕΛ πέτυχε το πρώτο του διπλό στην «Αρένα», επικρατώντας με 2-1 της Ομόνοιας Αραδίππου.

Ο Τάσος Μπακασέτας με δύο γκολ, είχε μεγάλη συμβολή στην ανατροπή, όμως η απόδραση από τη Λάρνακα είχε και την υπογραφή του Βιντ Μπέλετς.

Προς το φινάλε έκανε σπουδαίες επεμβάσεις, τόσο για να μην προηγηθεί εκ νέου η αντίπαλος όσο και για να ισοφαρίσει.

Ο Σλοβένος είναι σε καλή κατάσταση και πολύ διαφορετικός από πέρσι, όπου έκανε τα... λαθάκια του, με αποτέλεσμα να χαθούν βαθμοί. Φέτος όμως, δείχνει ξανά την κλάση του.

Χ.Χ