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Απόλλων: «Μηδενική ανοχή στον ρατσισμό – Προστατέψτε την ομάδα μας»

ΓΗΠΕΔΟ

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Σημαντική ανακοίνωση από τους κυανόλευκους

Ανακοίνωση σε αυστηρό ύφος εξέδωσε η διοίκηση του Απόλλωνα. Συγκεκριμένα κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και τονίζει πως ρατσιστικές συμπεριφορές δεν γίνονται αποδεκτές.

Αναλυτικά: «Ενόψει της επικείμενης αναμέτρησης της ομάδας μας με την Πάφο, απευθυνόμαστε σε όλους τους φίλους και οπαδούς του Απόλλωνα, τονίζοντας ότι η υπευθυνότητα, η αυτοσυγκράτηση και ο σεβασμός στους κανονισμούς αποτελούν υποχρέωση όλων μας.

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝΟΧΗ ΣΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ.

Οποιαδήποτε εκδήλωση ρατσιστικής συμπεριφοράς, μέσω συνθημάτων, χειρονομιών, προσβλητικών εκφράσεων ή άλλων ενεργειών, είναι απολύτως απαράδεκτη και δεν έχει θέση στις εξέδρες του Απόλλωνα.

Ακόμη και ένα μεμονωμένο περιστατικό ενδέχεται να επιφέρει αυστηρές πειθαρχικές κυρώσεις, με σοβαρές αγωνιστικές και οικονομικές συνέπειες για την ομάδα μας.

Παράλληλα, καλούμε όλους τους φιλάθλους μας να επιδείξουν απόλυτη ψυχραιμία απέναντι σε οποιαδήποτε πρόκληση κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Καμία πρόκληση και καμία απόφαση δεν δικαιολογεί συμπεριφορές που μπορεί να οδηγήσουν σε νέες κυρώσεις εις βάρος του Απόλλωνα.

Απαιτούμε από όλους να αποφύγουν κάθε ενέργεια που παραβιάζει τους κανονισμούς και θέτει σε κίνδυνο ΤΙΜΩΡΙΑΣ την ομάδα μας.

Η στήριξη προς τον Απόλλωνα αποδεικνύεται με δυναμική παρουσία στις εξέδρες, με πάθος και με σεβασμό.

Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να θέτει σε κίνδυνο την αγωνιστική προσπάθεια και τους στόχους της ομάδας εξαιτίας προσωπικών αντιδράσεων ή παρορμητικών ενεργειών.

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΕΣ:

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝΟΧΗ ΣΕ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ.

ΚΑΜΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΖΗΜΙΩΣΕΙ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ.

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ.

Ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΌΛΑ».

 

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