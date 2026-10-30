O ενθουσιασμός που... χρειαζόταν

Λίγες ήταν οι πιθανότητες ο ΑΠΟΕΛ να βρεθεί θύμα έκπληξης στον πρόσφατο αγώνα κυπέλλου απέναντι στον Χαλκάνορα. Αυτό επιβεβαιώθηκε και εντός του αγωνιστικού χώρου. Το ζήτημα ήταν πώς οι γαλαζοκίτρινοι θα έφθαναν στην επιτυχία απέναντι στην ομάδα της Β’ Κατηγορίας. Εάν εξαιρέσουμε το γεγονός ότι το συγκρότημα της Λευκωσίας δέχθηκε δύο τέρματα (5-2), πήρε με το πάσο του την πρόκριση, παρά τις μαζεμένες αλλαγές που επιχείρησε ο προπονητής της ομάδας, Νίκος Παπαδόπουλος, ώστε να δοθεί χρόνος συμμετοχές σε ποδοσφαιριστές που το είχαν ανάγκη αλλά και για να πάρουν ανάσες κάποιοι άλλοι.

Ενθουσιασμό προκάλεσε φυσικά και το γεγονός ότι η νίκη ήρθε με τέρματα δικών του παιδιών. Ο Βρόντης άνοιξε το σκορ (10’), ο Γεωργίου πέτυχε το τέλειο χατ-τρικ -σκοράροντας με το αριστερό και το δεξί πόδι αλλά και το κεφάλι– και ο Πουρσαϊτίδης έβαλε το κερασάκι στην τούρτα στο 85’. Είναι σημαντικό για την ομάδα της Λευκωσίας να παίρνουν χρόνο συμμετοχής και να διαπρέπουν κιόλας ποδοσφαιριστές από τις ακαδημίες της. Έχει ανάγκη να αναδείξει και να προωθήσει δικά της ταλέντα, που θα αποτελέσουν σημείο αναφοράς στην προσπάθεια των γαλαζοκιτρίνων.

Πλέον, στον ΑΠΟΕΛ γυρίζουν σελίδα και επικεντρώνονται στο ματς της ερχόμενης Κυριακής (01/11, 19:00), εκτός έδρας, με την Ομόνοια Αραδίππου. Οι γαλαζοκίτρινοι θέλουν να επεκτείνουν το αήττητο σερί, που έφτιαξαν τις τελευταίες τέσσερις αγωνιστικές, κατακτώντας την τέταρτη νίκη στη σεζόν. Θυμίζουμε ότι, μετά την ήττα από την Ανόρθωση στην 3η αγωνιστική, είχαν φέρει δυο ισοπαλίες με Απόλλωνα και Πάφο FC, ενώ κέρδισαν τις Νέα Σαλαμίνα και Ομόνοια 29ης Μαΐου.