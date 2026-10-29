Αλάνθαστος με... 10άρα ο ΑΠΟΕΛ

Ο ΑΠΟΕΛ προχώρησε νικηφόρα και οδηγεί χωρίς βαθμολογικές απώλειες την κούρσα του Πρωταθλήματος Futsal μετά την ολοκλήρωση της 4ης αγωνιστικής.

Από εκεί και πέρα, διπλό πέτυχε η Ομόνοια επί του Αραράτ και βρόσκονται στην 3η θέση και στο -3 από την κορυφή ενώ στη 2η θέση είναι η ΑΕΚ με 10 βαθμούς, η οποία έφερε 2-2 με τον Απόλλωνα που βρίσκεται στην 4η θέση (εφτά βαθμούς.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα:

ΑΠΟΕΛ - Αθηαίνου AC 10-0

ΑΕΚ - Απόλλων 2-2

Αραράτ - Ομόνοια 1-3

ΑΕΛ - Ελπίδα Αστρομερίτη 3-0

Η αυλαία άνοιξε την Τετάρτη με την εκτός έδρας νίκη της Ένωσης Νέων Λατσιών επί της Δόξας Παλαιομετόχου με 4-2.