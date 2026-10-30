Εφές-Παναθηναϊκός: Απόβαση στην Κωνσταντινούπολη για να παραμείνει μόνος στην κορυφή!

Με στόχο την τρίτη διαδοχική ευρωπαϊκή νίκη του, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Αναντολού Εφές στο Turkcell Basketball Development Center της Κωνσταντινούπολης (Παρασκευή 30/10, 19:30), για την 9η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Οι πράσινοι, με ρεκόρ 7-1, αναζητούν ακόμη ένα σημαντικό αποτέλεσμα, μετά την επικράτηση επί της Αρμάνι στο πρώτο σκέλος της «διαβολοβδομάδας».

Στο ελληνικό πρωτάθλημα, το τελευταίο παιχνίδι του «τριφυλλιού» ήταν το 78-64 επί της Καρδίτσας, το Σάββατο (24/10), με το οποίο διατήρησε το απόλυτο με 4/4. Παράλληλα, στην Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός έρχεται από τη δύσκολη νίκη με 80-75 απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο. Πρώτος σκόρερ και κορυφαίος των «πράσινων» ήταν ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος σημείωσε 20 πόντους, μοίρασε 6 ασίστ και συγκέντρωσε 29 μονάδες αξιολόγησης, δίνοντας καθοριστικές λύσεις στο φινάλε. Πολύτιμη ήταν και η παρουσία του Ματίας Λεσόρ, με 13 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Ο Ομπράντοβιτς καλείται, πάντως, να διαχειριστεί δύο απουσίες. Ο Κώστας Σλούκας έμεινε στην Αθήνα για λόγους διαχείρισης, μετά την πρόσφατη επιστροφή του στη δράση, ενώ ο Νίκος Ρογκαβόπουλος παραμένει τραυματίας. Παράλληλα, ο Σέρβος τεχνικός προειδοποίησε ότι περιμένει διαφορετική, περισσότερο ενεργητική Εφές μετά τη βαριά ήττα της από τη Χάποελ.

Στον αντίποδα, η Εφές του Πάμπλο Λάσο προέρχεται από το βαρύ 118-88 από τη Χάποελ Τελ Αβίβ, αποτέλεσμα που την άφησε στο 3-5 στην Ευρωλίγκα και ανέδειξε τις αμυντικές της αδυναμίες. Στο τουρκικό πρωτάθλημα είχε προηγηθεί η νίκη με 93-77 επί της Κορφέζ, την Κυριακή (25/10), με την οποία ανέβηκε στο 4-1, έχοντας πρώτο σκόρερ τον Κάμερον Πέιν με 17 πόντους.

Σημαντικές είναι και οι απουσίες των γηπεδούχων, καθώς εκτός παραμένουν οι Μάικ Τζέιμς, Πι Τζέι Ντόζιερ και Ιζαϊά Κορντινιέ. Αντίθετα, διαθέσιμος είναι ξανά ο Γιώργος Παπαγιάννης, που επέστρεψε στην αγωνιστική δράση απέναντι στους Ισραηλινούς.

sport-fm.gr