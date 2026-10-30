Ολυμπιακός-Αρμάνι Μιλάνο: Κόντρα στους Ιταλούς για το 2Χ2

Για το 2Χ2 στη «διαβολοβδομάδα» ο Ολυμπιακός!

Οι ερυθρόλευκοι υποδέχονται απόψε (21:15) στη Sunel Arena την Αρμάνι Μιλάνο, για την 8η αγωνιστική της Ευρωλίγκας και ψάχνοντας το 2Χ2 στη «διαβολοβδομάδα» και την 7η νίκη του στο ξεκίνημα της φετινής regular season.

Πριν από δύο 24ωρα οι Πειραιώτες δυσκολεύτηκαν, αλλά τελικά κατάφεραν να κάμψουν την αντίσταση της μαχητικής Μπεσίκτας και έφυγαν από την Πόλη με τη νίκη 81-73, παίζοντας πολύ καλή άμυνα και καταφέρνοντας να ξεπεράσουν τα δεδομένα προβλήματα που φέρνουν οι σημαντικές απουσίες. Με κορυφαίους τους Βεζένκοφ, Γουόρντ, ΜακΙντάιρ και το δίδυμο ψηλών των Χολ και Τζόουνς, η ομάδα του Μπαρτζώκα μοίρασε 26 ασίστ και είχε τις απαντήσεις κάθε φορά ποη Μπεσίκτας έδειχνε ικανή να διεκδικήσει τη νίκη στα ίσα.

Έτσι, ο Ολυμπιακός επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα μετά από την εντός έδρας ήττα του κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 6-2 και παραμένοντας σε «απόσταση αναπνοής» από την κορυφή. Τώρα, έχει να δώσει στη Sunel Arena τα 6 από τα 7 επόμενα παιχνίδια του για την Ευρωλίγκα, ενώ το μοναδικό εκτός έδρας είναι αυτό με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, το οποίο θα διεξαχθεί στην Κύπρο και στο «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού. Θα ακολουθήσει αναμέτρηση με το φορμαρισμένο Περιστέρι για το πρωτάθλημα, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα υποδεχθεί τον Ερυθρό Αστέρα.

Στα αγωνιστικά, Φουρνιέ και Μοντέρο παραμένουν εκτός δράσης λόγω των τραυματισμών που τους ταλαιπωρούν, ενώ διαθέσιμος δεν είναι ούτε ο Ντόρσεϊ, λόγω της τιμωρίας που του έχει επιβληθεί. Πιθανότατα θα είναι διαθέσιμος ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος δεν αγωνίστηκε κόντρα στην Μπεσίκτας με πρόβλημα σε δάχτυλο του ποδιού του, αλλά είχε καθαρή μαγνητική. Ο Κόντσαρ βρίσκεται ακόμα σε φάση προσαρμογής και μένει να δούμε αν θα συμπεριληφθεί στη δωδεκάδα ή αν θα κάνει το ντεμπούτο του με τα ερυθρόλευκα.

«Καλούμαστε προφανώς να κάνουμε ένα τέτοιο ροτέισον μέσα στο παιχνίδι, ώστε να μείνουμε φρέσκοι. Αν συνυπολογίσουμε και τις απουσίες που έχουμε, ιδίως στην περιφέρεια, ίσως είναι ένας παράγοντας του παιχνιδιού. Νομίζω όμως ότι είναι σημαντικό να προσεγγίσουμε το παιχνίδι πάντα με την ίδια σοβαρότητα. Να δούμε ότι το Μιλάνο, παρότι βαθμολογικά δεν έχει συγκομιδή αξιοπρόσεχτη, μιλάμε για μια ομάδα που έχει ταλέντο, εμπειρία και καλή προπονητική κατεύθυνση. Το γεγονός ότι έπαιξε τον Παναθηναϊκό σε μια κατοχή εκτός έδρας δείχνει προφανώς και τις δυνατότητες της ομάδας τους. Είναι σημαντικό για εμάς να προσεγγιστούμε το παιχνίδι, ξεχνώντας τι έγινε πριν, τι θα γίνει μετά. Να είμαστε αποφασιστικοί να μείνουμε σε ένα πλάνο», δήλωσε μεταξύ άλλων ενόψει της αποψινής αναμέτρησης ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Όσον αφορά την Αρμάνι Μιλάνο, βρίσκεται τον πάτο της βαθμολογίας, έχοντας πανηγυρίσει μόλις μία νίκη στις 8 πρώτες αγωνιστικές. Επιβλήθηκε μόνο στο ιταλικό ντέρμπι της με τη Βίρτους Μπολόνια για τη 2η αγωνιστική, ενώ ακολούθησαν διαδοχικές ήττες κόντρα σε Μπασκόνια, Μακάμπι, Ρεάλ, Ντουμπάι, Μπαρτσελόνα και Παναθηναϊκό. Κόντρα στους «πράσινους» την περασμένη Τρίτη παρουσιάστηκε ανταγωνιστική, γνωρίζοντας τελικά την ήττα με 80-75.

Στα αγωνιστικά, τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Πίτερς, με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού να έχει μείνει εκτός από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό λόγω τραυματισμού στο γόνατο, όμως ιταλικά Μέσα έγραψαν ότι προπονήθηκε μαζί με την υπόλοιπη ομάδα παραμονές του αγώνα και δεν αποκλείεται να πάρει χρόνο συμμετοχής.

Χουάν Κάρλος Γκαρσία, Σάσο Πέτεκ και Χουσείν Τσελίκ θα είναι οι τρεις διαιτητές της αποψινής αναμέτρησης. Για την περσινή σεζόν, ο Ολυμπιακός είχε πάρει τη νίκη με 85-76 στο ΣΕΦ, ενώ ηττήθηκε με το οριακό 88-87 στο Μιλάνο.

sport-fm.gr