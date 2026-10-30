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Κυνηγώντας το πρώτο τρίποντο!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ανοίγει η αυλαία της 8ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan, με την Καρμιώτισσα να υποδέχεται τον Ολυμπιακό

Με δυο ομάδες που στοχεύουν να μείνουν πρωτίστως μακριά από μπελάδες διαβάθμισης ανοίγει η αυλαία της 8ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan, με την Καρμιώτισσα να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 19:00, στο στάδιο «Στέλιος Κυριακίδης». Αμφότερες οι ομάδες ψάχνουν το πρώτο τους τρίποντο στη φετινή σεζόν, όντας οι μοναδικές που δεν το έχουν καταφέρει μέχρις στιγμής. Οι γηπεδούχοι βρίσκονται στον πυθμένα της βαθμολογίας έχοντας τρεις βαθμούς που προήλθαν από τρεις ισοπαλίες, ενώ στους έξι βαθμούς βρίσκονται οι μαυροπράσινοι, που στους έξι από τους εφτά αγώνες έφεραν ισοπαλία.

Είναι η πρώτη συνάντηση των δύο ομάδων σε επίπεδο Α’ κατηγορίας έπειτα από τέσσερα χρόνια, καθώς η προηγούμενη ήταν την περίοδο 2022-23. Τότε η ομάδα των Πολεμιδιών νίκησε στο ματς του πρώτου γύρου με 1-0 και στον δεύτερο γύρο έφεραν ισοπαλία 0-0, ενώ στα πλέι οφ είχαν πάρει από μία νίκη, η Καρμιώτισσα είχε επικρατήσει στο Τσίρειο με 2-0 και ο Ολυμπιακός νίκησε 2-1 στο Μακάρειο. Στη μεγάλη κατηγορία είχαν βρεθεί και την περίοδο 2020-21, με τους μαυροπρασίνους να παίρνουν δύο νίκες (3-2, 0-3). Σημειώνεται ότι τη σεζόν 2023-24 είχαν συναντηθεί στην α’ φάση του κυπέλλου, με τον Ολυμπιακό να βγαίνει νικητής με 4-1.

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