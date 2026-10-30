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Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις για το Καρμιώτισσα – Ολυμπιακός Λευκωσίας

ΓΗΠΕΔΟ

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Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Η Καρμιώτισσα Πολεμιδιών υποδέχεται τον Ολυμπιακό Λευκωσίας, στις 19:00, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan, με τη Stoiximan να προσφέρει ανταγωνιστικές αποδόσεις και ενδιαφέρουσες στοιχηματικές επιλογές.

Στην αγορά του τελικού αποτελέσματος, η νίκη της Καρμιώτισσας προσφέρεται από τη Stoiximan στα 2.85, η ισοπαλία στα 3.40 και η επικράτηση του Ολυμπιακού Λευκωσίας στα 2.35.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ειδική αγορά για τον χρόνο επίτευξης του πρώτου γκολ. Η επιλογή να σημειωθεί το πρώτο γκολ μέχρι και το 27ο λεπτό και 59ο δευτερόλεπτο προσφέρεται στο 1.80, ενώ το ενδεχόμενο να σημειωθεί μετά το 28ο λεπτό προσφέρεται στα 2.20. Για όσους εκτιμούν ότι η αναμέτρηση θα ολοκληρωθεί χωρίς τέρματα, η σχετική επιλογή προσφέρεται στα 8.25.

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