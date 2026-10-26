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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Άρπαξε την... ευκαιρία η ΑΕΚ και η κορυφή της ανήκει!

ΓΗΠΕΔΟ

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Τα δεδομένα όπως έχουν διαμορφωθεί με το πέρας της 7ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan.

Η ήττα της ΑΕΛ από τον Άρη και η νίκη της ΑΕΚ επί της Ομόνοιας, στα δύο ντέρμπι, έφεραν διαφοροποίηση του σκηνικού στο ψηλότερο σκαλοπάτι του βαθμολογικού πίνακα.

Η ΑΕΚ λοιπόν άρπαξε την ευκαιρία που της παρουσιάστηκε να ανεβεί στην κορυφή και με 16 βαθμούς, κάνει... κουμάντο. Φυσικά ο δρόμος είναι μακρύς αλλά ήταν ένα αποτέλεσμα που χαρίζει πίστη και ελπίδα στο κιτρινοπράσινο στρατόπεδο.

Από την άλλη, η πρώτη ήττα στο πρωτάθλημα για την Ομόνοια, την κρατά πίσω και ενώ έχει και απαιτητικό πρόγραμμα να διαχειριστεί.

Γενικά, ήταν μία αγωνιστική που έφερε ανακατατάξεις στην πρώτη εξάδα, με την κορυφή από την 7η θέση να χωρίζεται από πέντε βαθμούς.

7η AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ολυμπιακός - Krasava E.N.Y. 1-1

(27΄ Φελίπε / 44΄ Ταμπέκου)

Ανόρθωση - Ομόνοια Αρ. 2-0

(23΄ Τόσιτς, 90+4΄ Λόπες)

Καρμιώτισσα - Απόλλων 0-5

(8΄, 57΄, 82΄ Τόμας, 26΄ Όζμπολτ, 74΄ Ασόρο

ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια 29Μ 4-1

(17' πέν., 76' Πεδρόσο, 43' Μπακασέτας, 56' Μαρκίνιος / 9' Αμπρί

ΑΕΛ - Άρης 1-3

(89΄ πέν. Γιόβετιτς / 23΄ Νίκολιτς, 25΄ Εφαγκέ, 63΄ Παζέ)

Νέα Σαλαμίνα - Πάφος FC 0-0

ΑΕΚ - Ομόνοια 2-0

(49΄ Μπάγιτς, 69΄ Λαγιούνι)

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ (8η Αγωνιστική)

Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου

19:00 Καρμιώτισσα - Ολυμπιακός

Σάββατο, 31 Οκτωβρίου

16:00 Krasava E.N.Y. - ΑΕΚ

17:00 Απόλλων - Πάφος FC

19:00 Ομόνοια - ΑΕΛ

Κυριακή, 1 Νοεμβρίου

16:00 Άρης - Ανόρθωση

17:00 Ομόνοια 29ης Μαΐου - Νέα Σαλαμίνα

19:00 Ομόνοια Aρ. - ΑΠΟΕΛ

 

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